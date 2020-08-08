شاهد..الدفاع المدني السعودي يحذر سكان المملكة بشأن الأطفال

بث الدفاع المدني السعودي مقطع فيديو في شكل رسالة تحذيرية لأبناء الشعب السعودي للحفاظ علي الأبناء أثناء هطول الأمطار حيث قال في رسالته : لسلامتك وسلامة أطفالك لاتتركهم يلعبون اثناء هطول الأمطار وابعدهم عن مجاري الأودية والمستنقعات.





كما حذر الدفاع المدني السعودي عبر صفحته علي موقع التدوينات القصيرة " تويتر " من إستمرار فرصة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير حتي العاشرة من مساء اليوم.





وأوضح الدفاع المدني ان الأمطار ستهطل علي مدن أبها، أحد رفيدة، البرك، الحرجة، المجاردة، النماص، بارق، بلقرن، تنومة، خميس مشيط، رجال ألمع، سراة عبيدة، طريب ، ظهران الجنوب، محايل .





كما أوضح أن الأمطار ايضا تشمل منطقة جازان حيث تتراوح مابين أمطار متوسطة الي غزيرة وتستمر حتي العاشرة من مساء اليوم شاملة مدن " أبو عريش ، أحد المسارحة، الحرث، الدائر، الدرب، الريث، الطوال، العارضة، العيدابي، بيش، جازان، صامطة، صبيا، ضمد، فرسان، فيفا، هروب.



