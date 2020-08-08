محافظ بورسعيد: أنجزنا مشروعات عالمية والاستثمارات الصناعية ١٠٠ مليار جنيه

أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، اليوم السبت ، أن بورسعيد شهدت معدلات انجاز ضخمة فى المجال الصناعى جنوب وشرق وداخل بورسعيد ، مع وجود كيانات تدخل لأول مرة على الخريطة الصناعية مما يجعل بورسعيد فى مصاف المدن الصناعية .
وأضاف محافظ بورسعيد: نهدف فى المقام الأول لتوفير الآلاف من فرص العمل لأبناء المحافظة ، وربط سوق العمل والتدريب بالتعليم من خلال توفير فرص العمل لطلاب التعليم الفنى خلال الدراسة وتأهيلهم لسوق العمل ، وتوفير العملة الصعبة ورفع اسم مصر عاليا فى المجال الصناعى .
وتناول اللقاء ، حديث قيادات الصناعة ببورسعيد عن تجربتهم فى مجال الاستثثمار وإقامة مصانع عملاقة توفر آلاف من فرص العمل للشباب ببورسعيد والنهوض بالمستوى الاقتصادى للمحافظة على اعلى المستويات ، و دور المحافظة فى دعم كافة المشروعات العملاقة وإقامة مجمعات صناعية متوسطة وصغيرة للشباب مثل مجمع مجمع (٥٨- ٥٤) مصنع ، وتوفير فرص العمل والتدريب لطلاب التعليم الفنى من أجل ربط التعليم الفنى بالصناعة وسوق العمل .
واستعرض أصحاب عدد من المصانع ببورسعيد جهود المحافظة فى إقامة مصانع عالمية تصدر للعديد من الدول خارج مصر وتساهم فى دعم الاقتصاد ، وتوفير العملة الصعبة ، ومن جانبهم أكد اصحاب المصانع أن طبقا لتعليمات محافظ بورسعيد تكون الأولوية للتعيين فى المصانع لأبناء بورسعيد وتوفير كافة سبل الراحة للعاملين بالمصانع وتذليل كافة العقبات التى قد تؤثر على سير الانتاج .
و تم تبادل الحوار بين الشباب والمحافظ والقيادات الصناعية والتعليمية حول الرؤية المستقبلية للمحافظة فى دعم الصناعة و تمكين الشباب والارتقاء بالعديد من المجالات ببورسعيد بما يتماشى مع معدلات الانجاز الضخمة.
وأوضح محافظ بورسعيد أن الاستثمارات الصناعية ببورسعيد تتعدى ١٠٠ مليار جنيه ، ومعظمها برأسمال وجهود مصرية ، مشيرا لوجود مصانع عالمية على أرض بورسعيد منها مصنع كابسى رقم ١٣ عالميا فى إنتاج البويات ، و أكبر مصنع لإنتاج إطارات السيارات بالشرق الأوسط ، ومصنع إنتاج اللمبات الليد الذى يدعم الصناعة المحلية ، ومجموعة مصانع سوموتو العملاقة .
وقال المحافظ " فخور بكفاح الشباب فى مجمع الصناعات الصغيرة الذى يضم ٥٨ مصنعا ، ، ونأمل أن يكونوا من أكبر الكيانات الاستثمارية فى الشرق الأوسط خلال السنوات القادمة "
وأضاف محافظ بورسعيد: نهدف فى المقام الأول لتوفير الآلاف من فرص العمل لأبناء المحافظة ، وربط سوق العمل والتدريب بالتعليم من خلال توفير فرص العمل لطلاب التعليم الفنى خلال الدراسة وتأهيلهم لسوق العمل ، وتوفير العملة الصعبة ورفع اسم مصر عاليا فى المجال الصناعى .
وتناول اللقاء ، حديث قيادات الصناعة ببورسعيد عن تجربتهم فى مجال الاستثثمار وإقامة مصانع عملاقة توفر آلاف من فرص العمل للشباب ببورسعيد والنهوض بالمستوى الاقتصادى للمحافظة على اعلى المستويات ، و دور المحافظة فى دعم كافة المشروعات العملاقة وإقامة مجمعات صناعية متوسطة وصغيرة للشباب مثل مجمع مجمع (٥٨- ٥٤) مصنع ، وتوفير فرص العمل والتدريب لطلاب التعليم الفنى من أجل ربط التعليم الفنى بالصناعة وسوق العمل .
واستعرض أصحاب عدد من المصانع ببورسعيد جهود المحافظة فى إقامة مصانع عالمية تصدر للعديد من الدول خارج مصر وتساهم فى دعم الاقتصاد ، وتوفير العملة الصعبة ، ومن جانبهم أكد اصحاب المصانع أن طبقا لتعليمات محافظ بورسعيد تكون الأولوية للتعيين فى المصانع لأبناء بورسعيد وتوفير كافة سبل الراحة للعاملين بالمصانع وتذليل كافة العقبات التى قد تؤثر على سير الانتاج .
و تم تبادل الحوار بين الشباب والمحافظ والقيادات الصناعية والتعليمية حول الرؤية المستقبلية للمحافظة فى دعم الصناعة و تمكين الشباب والارتقاء بالعديد من المجالات ببورسعيد بما يتماشى مع معدلات الانجاز الضخمة.