محافظ بورسعيد: أنجزنا مشروعات عالمية والاستثمارات الصناعية ١٠٠ مليار جنيه

وأوضح محافظ بورسعيد أن الاستثمارات الصناعية ببورسعيد تتعدى ١٠٠ مليار جنيه ، ومعظمها برأسمال وجهود مصرية ، مشيرا لوجود مصانع عالمية على أرض بورسعيد منها مصنع كابسى رقم ١٣ عالميا فى إنتاج البويات ، و أكبر مصنع لإنتاج إطارات السيارات بالشرق الأوسط ، ومصنع إنتاج اللمبات الليد الذى يدعم الصناعة المحلية ، ومجموعة مصانع سوموتو العملاقة .





وقال المحافظ " فخور بكفاح الشباب فى مجمع الصناعات الصغيرة الذى يضم ٥٨ مصنعا ، ، ونأمل أن يكونوا من أكبر الكيانات الاستثمارية فى الشرق الأوسط خلال السنوات القادمة "





