حمادة صدقي يبرز صعوبات فريقه أمام المقاولون العرب

وأشار الى أن غياب العديد من العناصر سيصعب المباراة نظرا لغياب الهاني سليمان ، ومحمد كوفي لإصابته بفيروس كورونا وأحمد الترهوني بسبب الإيقاف وعدم جاهزية ديريك نسيامبي.





ونوه حمادة صدقي إلي رغبة المقاولون العرب في تحقيق الفوز لحفاظ على مركزة بجدول ترتيب الدوري المصري والمنافسة على المربع الذهبي لهذا الموسم .





وطالب حمادة صدقي من لاعيبه التركيز في الجيد في خوض التدريبات من أجل الاستعداد لمواجهة المقاولون العرب والحصول على ثلاثة نقاط لتحسين موقفهم بجدول ترتيب الدوري المصري .