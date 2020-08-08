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رياضة

حمادة صدقي يبرز صعوبات فريقه أمام المقاولون العرب

السبت 08/أغسطس/2020 - 06:12 م
حمادة صدقي المدير
حمادة صدقي المدير الفني لنادي سموحة
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حسام الحارتي
أكد حمادة صدقي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة صعوبة المباراة المقبلة أمام المقاولون العرب، يوم الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ 19 من بطولة الدوري الممتاز عقب توقفه خلال الفترة الماضية بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضح حمادة صدقي أن مباراة فريقه أمام المقاولون العرب في غاية الصعوبة نظرا لكونها المباراة الأولي التي يخوضها الفريقين عقب استنئاف النشاط الرياضي من جديد.

وأشار الى أن غياب العديد من العناصر سيصعب المباراة نظرا لغياب الهاني سليمان ، ومحمد كوفي لإصابته بفيروس كورونا وأحمد الترهوني بسبب الإيقاف وعدم جاهزية ديريك نسيامبي.

ونوه حمادة صدقي إلي رغبة المقاولون العرب في تحقيق الفوز لحفاظ على مركزة بجدول ترتيب الدوري المصري والمنافسة على المربع الذهبي لهذا الموسم .

وطالب حمادة صدقي من لاعيبه التركيز في الجيد في خوض التدريبات من أجل الاستعداد لمواجهة المقاولون العرب والحصول على ثلاثة نقاط لتحسين موقفهم بجدول ترتيب الدوري المصري .
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