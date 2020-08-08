فى حادث دائرى المعادى.. النيابة تحقق مع 3 سائقين وتستمع للشهود وتطلب تفريغ الكاميرات

تمكنت أجهزة الأمن بالقاهرة من ضبط ٣ من السائقين من بينهم قائد سيارة المواد البترولية للتحقيق في واقعة احتراق ٧ سيارات أعلى طريق دائري المعادي، وذلك بعدما تبادلوا الاتهامات فيما بينهم ، وأن كل منهما هو المتسبب في حادث التصادم، ما أدى إلى اشتعال النيران.





وأشار المصدر، إلى أنه جار استجواب أصحاب السيارات التي احترقت في الحادث، بالإضافة إلى شهود العيان، وتم تحرير محضر ، و قررت النيابة العامة تفريغ كاميرات المراقبة بمكان الحادث ، واستدعاء لجنة فنية هندسية للمعاينة، وكذا إعداد تقرير عن أسباب حادث طريق الدائري، وموافاة النيابة بنتائجه حتى يتسنى لها استكمال الإجراءات القانونية في الحادث.





وصرح مصدر أمنى أنه صباح اليوم الموافق ٨ الجارى وقع حادث مرورى أعلى الطريق الدائرى فى الإتجاة القادم من التجمع إلى المنيب ، مما أدى إلى إنقلاب إحدى سيارات نقل المواد البترولية ، وإشتعال النيران بالسيارة ، وإمتدادها لعدد من السيارات المتواجدة بالطريق .





على الفور إنتقلت القيادات الأمنية وقوات الحماية المدنية إلى موقع الحادث ، وتم السيطرة على الحريق وإتخاذ اللازم لتسيير الحركة المرورية ، وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها ، أسفر ذلك عن إصابة عدد ٥ أشخاص ، تم نقلهم للمستشفى لتلقى العلاج .





فيما تم فتح الطريق السريع والداعم علي الطريق الدائري القادم من المنيب اتجاه التجمع وتم رفع اثار الحادث علي الاتجاه الاخر .



