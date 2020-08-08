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تعليم

تفاصيل أول أيام امتحانات القدرات لطلاب الثانوية العامة بعين شمس

السبت 08/أغسطس/2020 - 06:51 م
صدى البلد
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حسام الفقي
شهدت صباح اليوم كلية التربية النوعية بجامعة عين شمس، إجراءات مشددة على البوابات تزامنا مع بدء توافد طلاب الناجحين فى الثانوية العامة لأداء اختبارات القدرات بشعبتى التربية الفنية والتربية الموسيقية، تحت رعاية د. محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس ود. عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعه لشئون التعليم والطلاب ود. اسامه السيد عميد كليه التربية النوعية بجامعه عين شمس ود. سالى شبل وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب. 

واشار د. أسامة السيد عميد كلية التربية النوعية، إنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستقبال طلاب الثانوية العامة الراغبين فى إجراء اختبارات القدرات بكلية التربية النوعية (شعبة التربية الفنية – وشعبة التربية الموسيقية)، والتى تستمر لمدة ساعتين ونصف تبدأ الساعة 10 ونصف صباحًا وتنتهي الساعة 1 مساءًا ويتم التصحيح في نفس اليوم وترفع النتيجة على الموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى للجامعات. 

وأضاف ان اختبارات القدرات فى التربية الفنية تقيس مهارات الابداع والذكاء واستخدام القدرات العقلية والفنية فى الرسم، فيما تقيس اختبارات القدرات فى التربية الموسيقية موهبة الطالب فى التمييز بين نغمات الصوت ويكون من خلال اله موسيقية، 

وتضم اختبارات القدرات للتربية الفنية موضوع عن الرسم بـ 60 درجة والموضوع الثاني عن التصميم ويكون بـ 40 درجة وبذلك يكون مجموع درجات الطالب 100 درجة.

اما اختبارات التربية الموسيقية تتضمن اختباران أول واحد للإيقاع بـ 50 درجة ونرصد من خلاله مدى إمكانية الطالب في سماع نغمة معينة وكيفية تأليفها، والثاني هو اختبار للحن السماعي بـ 50 درجة يتم الطلب من الطالب إعادة تأدية لحن على آلة البيانو بعد سماعه أولًا لمعرفة امتلاكه مهارة الاستماع أو لا".
 
وحرصت كلية التربية النوعية بالجامعة على قياس درجات الحرارة للطلاب على البوابات ، والتأكيد على الطلاب عدم الدخول بدون الكمامة ، فضلا عن تعقيم القاعات الخاصة بإجراءات اختبارات القدرات، وتحقيق التباعد بين الطلاب اثناء أداء الامتحانات.

من المقرر أن تستمر اختبارات القدرات حتى 20 أغسطس وفقا للجدول المعلن من المجلس الأعلى للجامعات.
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