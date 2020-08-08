سيمون تستعيد ذكريات أول ألبوماتها على إنستجرام

استعادت النجمة سيمون ذكرياتها مع جمهورها على حسابها الشخصى عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشرت الفنانة سيمون صور قديمة لها من اول ألبوم لها وعلقت قائلة "من اول البوم ليا :كان اسمه تاني تاني ياتري ايه اللي اتغير فينا شكلا وموضوعا تاني تاني 😄😊".

وطرحت الفنانة سيمون مؤخرًا عبر قناتها الرسمية بموقع "يوتيوب" أغنيتها الجديدة "اسهر بقى لوحدك" والتى سجلتها منذ أيام قليلة.

"اسهر بقى لوحدك" كلمات محمد ناصر ومن لحان وجيه عزيز وتوزيع باسم منير.

