AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

تحتفل بعيد ميلادها الـ 18.. سيمون تنشر صورة من الذكريات بصحبة والدتها وجدتها.. شاهد

الخميس 06/أغسطس/2020 - 09:09 ص
الفنانة سيمون
الفنانة سيمون
Advertisements
مريم عزت
نشرت الفنانة سيمون، عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور "إنستجرام"، صورا نادرة من عيد ميلادها الـ 18 بصحبة والدتها وجدتها.


وكتبت سيمون على الصور: "عيد ميلادي الـ١٨ أنا وأمي وتيتا الله يرحمهم في شبرا الجميلة وأحلى عيد ميلاد".
 

وطرحت الفنانة سيمون مؤخرًا عبر قناتها الرسمية بموقع "يوتيوب" أغنيتها الجديدة "اسهر بقى لوحدك" والتى سجلتها منذ أيام قليلة.


اقرأ أيضا: 


"اسهر بقى لوحدك" كلمات محمد ناصر ومن لحان وجيه عزيز وتوزيع باسم منير.


تقول كلمات الأغنية: "اسهر بقى لوحدك انا احب انام بدرى وارمح قوى فى عندك واستنى شوف عندى.. واسهر ولو مرة مانا ياما طال سهرى وفر بقى عتابك لسه عليك بدرى".



Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شاهد .. سيمون تهنئ الأقباط بذكرى دخول السيد المسيح مصر

محمد محمود عبد العزيز يحتفل بعيد ميلاد والدته ... شاهد

أمي الخارقة.. ملك أحمد زاهر تهنئ والدتها بعيد ميلادها

البقاء لله.. سيمون تنعى المنتجة والكاتبة مي مسحال

بعد مرور ثلاثة أشهر.. دنيا عبد العزيز تفتقد أمها

منى عبد الوهاب تهنئ أحمد السعدني بعيد ميلاده: أعز أصدقائي

ترشيحاتنا

في الذكرى الخامسة لإنشائها.. أبرز 10 كراكات عالمية شاركت في مشروع حفر قناة السويس الجديدة.. صور

شرارة داخل العنبر 12.. تفاصيل جديدة عن انفجار مرفأ بيروت

حياتي أنا.. لأول مرة زوجة وليد سليمان تظهر بالحجاب.. شاهد

ننشر أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس ٦-٨-٢٠٢٠

مشروع قومي جديد بغرب قناة السويس الجديدة.. تفاصيل

رولز رويس تصنع أسرع طائرة في العالم

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يحسن الهضم وينسف الدهون.. مشروب الكزبرة غني بالفيتامينات

بريق دهب يخطف السياحة الداخلية وينعش الحياة.. شاهد

في عيد ميلادها.. شيماء سيف تتحدى وزنها بإطلالات مبهجة وأنيقة