تحتفل بعيد ميلادها الـ 18.. سيمون تنشر صورة من الذكريات بصحبة والدتها وجدتها.. شاهد

نشرت الفنانة سيمون، عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور "إنستجرام"، صورا نادرة من عيد ميلادها الـ 18 بصحبة والدتها وجدتها.
وكتبت سيمون على الصور: "عيد ميلادي الـ١٨ أنا وأمي وتيتا الله يرحمهم في شبرا الجميلة وأحلى عيد ميلاد".
وطرحت الفنانة سيمون مؤخرًا عبر قناتها الرسمية بموقع "يوتيوب" أغنيتها الجديدة "اسهر بقى لوحدك" والتى سجلتها منذ أيام قليلة.
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"اسهر بقى لوحدك" كلمات محمد ناصر ومن لحان وجيه عزيز وتوزيع باسم منير.
تقول كلمات الأغنية: "اسهر بقى لوحدك انا احب انام بدرى وارمح قوى فى عندك واستنى شوف عندى.. واسهر ولو مرة مانا ياما طال سهرى وفر بقى عتابك لسه عليك بدرى".