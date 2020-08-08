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فن

بعد مظاهرات اليوم.. راغب علامة يطالب باستقالة الحكومة اللبنانية

السبت 08/أغسطس/2020 - 06:56 م
راغب علامة
راغب علامة
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أحمد إبراهيم
نشر الفنان راغب علامة تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى تويتر يهاجم فيه الحكومة اللبنانية وتحديدا حسان دياب الذى يطالبه بالاستقالة الفورية وذلك بعد مظاهرات اليوم وانفجار بيروت. 

وقال راغب علامة: "حكومة حسّان دياب فشلت وسقطت.. على رئيس الحكومة أن يتقدم بالاستقالة اليوم قبل الغد".

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وتوجه الفنان راغب علامة بالشكر إلى مصر حكومةً وشعبًا لوقوفها بجانب لبنان في أزمتها عقب تفجير بيروت.

وقال علامة، في تصريحات ببرنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي على قناة CBC، إن مصر طوال عمرها هي أم الحنون والأخ الكبير والحضن الكبير للدول العربية، مضيفًا: "لساننا يعجز عن شكر مصر".

وأضاف علامة أن تفجير بيروت خلفه المسئولين الفاسدين الموجودين على أرض لبنان، مشيرا إلى أن الانفجار عمل إرهابي.

وقدمت الإعلامية منى الشاذلي حلقة خاصة اليوم عن كارثة تفجير مرفأ بيروت، حيث استضافت عبر سكايب عددًا من نجوم ومشاهير لبنان للحديث عن ساعات الرعب والفزع التي مرت عليهم ومازالوا يعيشون فيها فى أعقاب تفجير بيروت. 
بعد مظاهرات اليوم.. راغب علامة يطالب باستقالة الحكومة اللبنانية
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