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برلمان

برلمانى: الجسر الجوي بين مصر ولبنان رسالة قوية بروابط المحبة والإخوة

السبت 08/أغسطس/2020 - 07:54 م
عالم مصر
عالم مصر
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عبد الرحمن سرحان
أشاد النائب معتز محمود عضو مجلس النواب بقرار الرئيس السيسي فتح جسر جوي بين مصر ولبنان لإيصال المساعدات المصرية العاجلة بين البلدين، في أعقاب انفجار بيروت العنيف. قائلا إنها رسالة بروابط الإخوة والمودة بين الشعبين المصري واللبناني وتأكيد من القاهرة بعدم ترك لبنان في أزمته.

ونوه النائب في بيان له اليوم، بوصول الدفعة الثانية من المساعدات التي تقدمها مصر إلى لبنان في إطار الجسر الجوي الإغاثي، الذي أطلقته القاهرة دعما للبنان. وتحمل الطائرة المصرية الثانية، مساعدات كبيرة منها مواد غذائية ودقيق، بإجمالي 14 طنا من المساعدات، تسلمها الجانب اللبناني بمطار رفيق الحريري الدولي "مطار بيروت" بحضور سفير مصر لدى لبنان الدكتور ياسر علوي وقيادات الدولة اللبنانية.

وشدد عضو مجلس النواب، على أن مصر لم تتوان عن مساعدة بيروت في نكبتها بتوجيهات الرئيس السيسي، إعلاء للعلاقات الوطيدة بين مصر ولبنان على مدى العصور.

وقال محمود، إن ما يحدث في لبنان مريع وغير مقبول، ولابد من توافق سياسي بين مختلف قوى الشعب اللبناني لإخراج البلد من أزمته. ووقف الانهيار والتردي الاقتصادي.
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