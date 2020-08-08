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توك شو

حسان دياب: لبنان يعيش مرحلة صعبة أكبر من أن يتحملها.. فيديو

السبت 08/أغسطس/2020 - 08:13 م
حسن دياب
حسن دياب
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محمد حليم قنديل

قال حسن دياب رئيس الحكومة اللبنانية، إن كارثة مرفأ بيروت لن تمر دون حساب المسئولين عنها، وان التحقيق سوف يكشف جميع الحقائق.

وأضاف حسن دياب، خلال مؤتمر صحفي، اليوم :"البلد مش متحملة مزايدات.. والوجع كبير .. والمطلوب في هذه الايام ان تكون هناك مسئولية وطنية من الجميع".

وأكد حسن دياب، إلى أن لبنان يعيش في مرحلة صعبة جدا في هذه الايام أكبر من أن يتحملها, مشيرا إلي أن الدولة اللبنانية تمر بأزمة صعبة جدا.

وأوضح رئيس الحكومة اللبنانية, أن أخبارا كاذبة انتشرت بشكل كبير خلال الـ 4 أيام السابقة، تحاول منع المساعدات عن الدولة اللبنانية.

وأشار إلى أن الحزن يغطي لبنان، والجميع موجوع، والدولة اللبنانية بحاجة إلى كل من يدعمها ويساعدها بشتي الطرق.

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