لا يملك قراره.. كاتب لبناني يطالب حسان دياب بتقديم استقالته.. فيديو

قال الكاتب الصحفي اللبناني حنا صالح، إن الشعب اللبناني يريد استعادة لبنان ونرغب في تواجد مرحلة انتقالية يقودها حكومة مستقلة .





وأضاف صالح في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن حسان دياب رئيس وزراء لبنان تحدث عن الدعوة لانتخابات مبكرة وهو يحاول شراء الوقت فقط.





وطالبه قائلا :" استقيل الليلة يا دياب ولبنان بدون حكومة أفضل من حكومة يقودها حسان دياب ".





واكمل حنا صالح:" رئيس الحكومة لا يملك قراره وقراره يأتي من حزب الله فقط".





ولفت :" لو تم إجراء أي استفتاء في لبنان حول حسان دياب لن يتم انتخابه او تأييده مطلقا وتلك الحكومة تم تشكيلها كعقوبة للشعب اللبناني الرافض للمذلة ".



