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توك شو

لا يملك قراره.. كاتب لبناني يطالب حسان دياب بتقديم استقالته.. فيديو

السبت 08/أغسطس/2020 - 08:12 م
حسان دياب
حسان دياب
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هاني حسين
قال  الكاتب الصحفي اللبناني حنا صالح، إن  الشعب اللبناني يريد  استعادة لبنان ونرغب في تواجد مرحلة انتقالية يقودها حكومة مستقلة .

وأضاف صالح في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن  حسان دياب رئيس وزراء لبنان تحدث عن الدعوة لانتخابات مبكرة وهو يحاول شراء الوقت فقط.

وطالبه قائلا :"   استقيل الليلة  يا دياب ولبنان بدون حكومة أفضل من حكومة يقودها حسان دياب ".

 واكمل حنا صالح:"   رئيس الحكومة لا يملك قراره وقراره يأتي من حزب الله فقط".

 ولفت  :"   لو تم إجراء أي استفتاء في لبنان  حول حسان دياب لن يتم انتخابه او تأييده مطلقا  وتلك الحكومة تم تشكيلها كعقوبة للشعب اللبناني الرافض للمذلة ".

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