مفاجأة مدوية.. أمن الدولة اللبناني أبلغ حسان دياب بوجود النترات قبل انفجار مرفأ بيروت

نشرت وسائل الإعلام اللبنانية، اليوم السبت، تفاصيل المفاجأة المدوية بخصوص انفجار مرفأ بيروت.









وأبرز الإعلام اللبناني تغريدة الأمين العام لـ"تيار المستقبل" أحمد الحريري على حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" والتي جاء فيها "أمن الدولة، أبلّغ رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب بوجود كمية كبيرة من نترات الأمونيوم بتاريخ ٢٠٢٠/٧/٢٠".









وقال أحمد الحريري إنه بعد إبلاغ أمن الدولة لـ دياب، اجتمع المجلس الأعلى للدفاع اللبناني ومجلس الوزراء بتاريخ لإغلاق بيروت من يوم ٦ أغسطس لـ ١٠ أغسطس، لكن انفجرت النترات بتاريخ ٤ أغسطس.









وأكد الحريري أن "جريمة انفجار مرفأ بيروت معقدة أكتر من قدرة لبنان على تفكيك خيوطها"، موضحًا أن التحقيق الدولي ليس مطلبا سياسيا، بل واجب أخلاقي ومسئولية وطنية.