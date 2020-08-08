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مرأة

بعد زواجها.. شاهد أجمل إطلالات هند عبد الحليم

السبت 08/أغسطس/2020 - 09:55 م
هند عبد الحليم
هند عبد الحليم
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حياة عبد العزيز
احتفلت الفنانة هند عبد الحليم بحفل زفافها، على كريم قنديل اليوم داخل احدى الفيلات، وسط الأهل والأصدقاء المقربين .

وتتميز هند عبد الحليم بإطلالاتها الجذابة، وتطل دائما بالملابس المتناسقة سواء الكاجوال أو الكلاسيكي أو السهرة.

وتميل هند عبد الحليم إلى الألوان التي تتماشي مع لون بشرتها البرونزي مثل الأسود والفوشيا والرمادي.

وتعتمد على إبراز جمال ملامحها بشكل جمالي طبيعي، وتظهر دائما بدون مكياج، وفي بعض الأوقات تضع اللون الوردي في الشفاه فقط.

أما عن تسريحة الشعر، فهي تفصل الشعر القصير المنسدل بطريقة بسيطة أعلى الكتف.

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وإليكم صور هند عبد الحليم..
هند عبد الحليم هند عبد الحليم
هند عبد الحليم هند عبد الحليم
هند عبد الحليم هند عبد الحليم
هند عبد الحليم هند عبد الحليم
هند عبد الحليم هند عبد الحليم
هند عبد الحليم هند عبد الحليم
هند عبد الحليم هند عبد الحليم
هند عبد الحليم هند عبد الحليم
هند عبد الحليم هند عبد الحليم
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