الملك.. محمد إمام يعلن اسم مسلسله الجديد في رمضان 2021

أعلن الفنان محمد امام، عن اسم مسلسله القادم في شهر رمضان، الذي يحمل اسم "الملك" من إخراج شيرين عادل، وتأليف محمد صلاح العزب .

ونشر محمد امام صورة وعلق قائلًا "كنت ناوي ماعملش مسلسلات لفترة

قلت مش هلاقي حاجة جامدة زي هوجان ..لحد ما المؤلف محمد صلاح العزب و المخرجة شيرين عادل فاجئوني ..💥💥 ——{ #الملك }—— 💥💥#رمضان_٢٠٢١ إن شاء الله ..

إنتاج تامر مرسي .. إشراف عام حسام شوقي ..#توكلنا_على_الله 💪🏼"



وشارك محمد إمام في بطولة فيلم " لص بغداد"، مع كل من ياسمين رئيس وفتحي عبد الوهاب ومحمد عبد الرحمن"توته" وأمينة خليل وأحمد العوضي وبيومي فؤاد وأحمد رزق، وتأليف تامر إبراهيم وإخراج أحمد خالد موسى.



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يذكر أن فيلم لص بغداد حقق نجاحا كبيرا منذ افتتاحه يوم 22 يناير في السينمات المصرية، حيث اقتربت إيراداته من 10 ملايين في أقل من أسبوع.