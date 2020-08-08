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فن

الملك.. محمد إمام يعلن اسم مسلسله الجديد في رمضان 2021

السبت 08/أغسطس/2020 - 09:19 م
محمد امام
محمد امام
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محمد بدران

أعلن الفنان محمد امام، عن اسم مسلسله القادم في شهر رمضان، الذي يحمل اسم "الملك" من إخراج شيرين عادل، وتأليف محمد صلاح العزب .

ونشر محمد امام صورة وعلق قائلًا "كنت ناوي ماعملش مسلسلات لفترة
قلت مش هلاقي حاجة جامدة زي هوجان ..لحد ما المؤلف محمد صلاح العزب و المخرجة شيرين عادل فاجئوني ..💥💥 ——{ #الملك }—— 💥💥#رمضان_٢٠٢١ إن شاء الله ..
إنتاج تامر مرسي .. إشراف عام حسام شوقي ..#توكلنا_على_الله 💪🏼"

وشارك محمد إمام في بطولة فيلم " لص بغداد"، مع كل من ياسمين رئيس وفتحي عبد الوهاب ومحمد عبد الرحمن"توته" وأمينة خليل وأحمد العوضي وبيومي فؤاد وأحمد رزق، وتأليف تامر إبراهيم وإخراج أحمد خالد موسى.

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يذكر أن فيلم لص بغداد حقق نجاحا كبيرا منذ افتتاحه يوم 22 يناير في السينمات المصرية، حيث اقتربت إيراداته من 10 ملايين في أقل من أسبوع.

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