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حوادث

شاهد.. أمن القاهرة تعلن تأهبها لتأمين انتخابات مجلس الشيوخ 2020

السبت 08/أغسطس/2020 - 09:38 م
أجهزة الامن
أجهزة الامن
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كتب محمد صبرى
أنهت أجهزة الامن بالقاهرة إستعدادتها الأمنية اللازمة لتأمين إنتخابات (مجلس الشيوخ 2020) بمختلف الدوائر .

 وقال مصدر أمنى أنه تم مراجعة الخطط والإجراءات الأمنية لترسخ دعائم الأمن والنظام و تحقيق الإنضباط ، وحماية وتأمين المواطنين أثناء إدلائهم بأصواتهم خلال العملية الإنتخابية ، وذلك من خلال الإنتشار الأمنى المكثف بمحيط اللجان وكافة الطرق والمحاور المؤدية لها وتسيير أقوال أمنية وخدمات مرورية لتسيير الحركة المرورية بتلك الطرق لتسهيل وصول الناخبين إلى اللجان الإنتخابية .

 واشار المصدر إلى انه تم التأكيد على تشديد إجراءات تأمين المنشآت الهامة والحيوية وإحكام الرقابة من خلال عدد من الدوائر الأمنية ودعم الخدمات الأمنية بالمنطقة المحيطة بها والدفع بقوات التدخل والإنتشار السريع ، وتجهيزها بالعناصر المدربة على التعامل الفورى مع كافة المواقف الطارئة للحفاظ على الأمن والنظام.
   
وأوضح المصدر بأن القيادات الأمنية والمستويات الإشرافية بكافة المناطق قامت بالمرور على القوات المشاركة فى عمليات التأمين ، والتأكيد عليهم بضرورة التحلى باليقظة التامة ، والإلتزام بأداء الواجبات والمهام الموكلة إليهم بمنتهى الدقة والحزم ، وحُسن معاملة المواطنين خلال تنفيذ محاور الخطة الأمنية ، ومراعاة البعد الإنسانى خاصةً مع كبار السن ، وذوى الإحتياجات الخاصة.
     
وتؤكد وزارة الداخلية على مواصلة الجهود لتوفير مناخ آمن ينعم فيه المواطنين بأجواء الإنتخابات ، وتهيب بالجميع الإلتزام بتعليمات الأمن والتعاون مع رجال الشرطة لتنفيذ خطط التأمين بكل دقة وإتقان.
شاهد.. أمن القاهرة تعلن تأهبها لتأمين انتخابات مجلس الشيوخ 2020
شاهد.. أمن القاهرة تعلن تأهبها لتأمين انتخابات مجلس الشيوخ 2020
شاهد.. أمن القاهرة تعلن تأهبها لتأمين انتخابات مجلس الشيوخ 2020
شاهد.. أمن القاهرة تعلن تأهبها لتأمين انتخابات مجلس الشيوخ 2020
شاهد.. أمن القاهرة تعلن تأهبها لتأمين انتخابات مجلس الشيوخ 2020
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