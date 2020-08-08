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حوادث

الوطنية للانتخابات: توفير كمامات وقفازات في لجان مجلس الشيوخ

السبت 08/أغسطس/2020 - 09:46 م
الهيئة الوطنية للانتخابات
الهيئة الوطنية للانتخابات
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عمرو خليفة - جودت عيد:
شدد المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات نائب رئيس محكمة النقض، على التزام جميع أطراف العملية الانتخابية فى انتخابات مجلس الشيوخ 2020، بارتداء الكمامات الطبية يومى الاقتراع بالداخل والمحدد لهما يومى الثلاثاء والأربعاء المقبلين للوقاية من جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأكد المستشار لاشين إبراهيم أن الهيئة الزمت أطراف العملية الانتخابية الممثلين فى رؤساء اللجان الفرعية المشرفين على الانتخابات وأمناء اللجان ومندوبين ووكلاء المرشحين والمتابعين من وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني بارتداء الكمامات والإلتزام بمسافات التباعد الاجتماعى داخل اللجنة.

واضاف رئيس الوطنية للانتخابات أن الهيئة ستوفر كمامات أمام مراكز الاقتراع لمن لا يحملها حتى يتمكن من المشاركة والتصويت فى الانتخابات.

وأشار المستشار لاشين إبراهيم إلى أن أهم الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الهيئة للحد من العدوى والوقاية من كورونا قرار تعقيم كل مركز اقتراع ولجنة قبل يوم من بدء الاقتراع فى اليوم الأول من انتخابات الداخل وعقب انتهاء التصويت فى اليوم الأول، ونفس الحال قبل وبعد الاقتراع في اليوم الثانى.

كما كلفت الهيئة منسق للطوابير لمعرفة من يرتدى الكمامة من عدمه وتوفير قفازات بلاستيكية لاستخدامها فى القلم المستخدم فى إبداء الرأى منعا لنقل العدوى.

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