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سيارات

أسباب انحراف السيارة عند ترك الدركسيون

الأحد 09/أغسطس/2020 - 04:01 ص
أسباب انحراف السيارة
أسباب انحراف السيارة عند ترك الدركسيون
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اشرف عطية
من اكثر الاشياء المزعجة خلال القيادة هو انحراف السيارة عند ترك الدركسيون وتعتبر هذة المشكلة من اكثر المشاكل التي تهدد امن و سلامة السائق لأنه من الوارد اصطدامها بشئ خلال هذا الانحراف. 

انحراف السيارة عن مسارها يحدث لأكثر من سبب منهم الزوايا والجنوط والشاسية والاطارات وفي هذا السياق نطرح عليكم هذا الموضوع . 

تتلف المقصات بسبب السير في طرق غير ممهدة لفترات طويلة او المرور بشكل سريع فوق المطبات او قيامك بتحميل السيارة بأوزان ثقيلة بشكل متكرر و لفترات طويلة . 

تهالك الاطارات ايضا يعتبر سبب رئيسي في انحراف السيارة عن مسارها وبسبب النقر المتكررة تتكون ما يسمي ببيضة الاطار وتتكون ايضا بفعل الارتطام العنيف بالاشياء الصلبة ويوجد سبب اخر وهو تركيب جنوط كبيرة نسبيا علي السيارة . 

تعرض السيارة لحادث يجعلها تفقد توازنها لأن اثار الحادث تمتد للعديد من أجزاء السيارة ، بالإضافة إلى تلف الشاسية و تعرضة للاعوجاج، وهو ما يسبب انحراف السيارة اثناء القيادة.
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