برئاسة أبو العينين.. أحمد موسى: مجلس الأعمال المصري الأوروبي يناشد العرب والمجتمع الدولي مساعدة لبنان

قال الإعلامي أحمد موسى، إن مجلس الأعمال المصري الأوروبي برئاسة النائب محمد أبو العينين، عضو مجلس النواب، أرسل رسالة تضامن إلى السفير اللبناني في القاهرة.





وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المُذاع على قناة "صدى البلد": "أبوالعينين تقدم لجمهورية لبنان بخالص التعازي في ضحايا انفجار مرفأ بيروت متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين".





وأكمل موسى: "أبو العينين أعلن التضامن مع لبنان والثقة الكاملة في قدرة لبنان على تجاوز المحنة وأظهرت الفاجعة حجم التآزر والتضامن الدولي وأكد تدفق المساعدات وفرق الإغاثة من عدة دول".





وتابع: " الشعب اللبناني لن يُترك وحيدًا في تلك المعاناة".

وأضاف: "بيان مجلس الأعمال المصري الأوروبي برئاسة أبو العينين أكد أنه بالنظر إلى هول الكارثة وتداعياتها الإنسانية وحجم الدمار، نُناشد الدول العربية والمجتمع الدولي تسخير كافة الإمكانات وزيادة المساعدات لتوفير الأدوية و الرعاية والطعام".



