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توك شو

والي: غلق الحدود والمطارات أدى إلى انتشار أنواع مخدرات محلية الصنع.. فيديو

السبت 08/أغسطس/2020 - 11:18 م
غادة والي، وكيل الأمين
غادة والي، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي
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اسراء صبري

قالت غادة والي، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة، إن إغلاق المطارات خلال الفترة الماضية أدى إلى نقل تهريب المخدرات من الطريق الجوي إلى الطريق البحري، وذلك من خلال الأنهار والمراكب.

وتابعت خلال حوارها ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، أن هناك مناطق قل بها تداول المخدرات بعد فيروس كورونا، ومناطق أخرى ارتفع بها التداول، وعقبت: أن قضايا المخدرات والتهريب والإتجار بالبشر بتزيد بزيادة الفقر .

وشددت على أن تلك القضايا مرتبطة بشكل وثيق بالبطالة والفقر والحالة الأمنية للبلاد، وتابعت: إغلاق الحدود والمطارات وتقليل السفر حول العالم خلال الفترة الماضية أدى إلى تقليل بعض الظواهر وزيادة وانتشار غيرها، حيث نتيجة الإغلاق أصبح هناك بعض أنواع المخدرات المصنعة محليا، وأيضا أصبحت هناك بعض الأدوية التي تستخدم كبديل للمخدرات.
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