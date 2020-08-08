والي: غلق الحدود والمطارات أدى إلى انتشار أنواع مخدرات محلية الصنع.. فيديو

قالت غادة والي، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة، إن إغلاق المطارات خلال الفترة الماضية أدى إلى نقل تهريب المخدرات من الطريق الجوي إلى الطريق البحري، وذلك من خلال الأنهار والمراكب.





وتابعت خلال حوارها ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، أن هناك مناطق قل بها تداول المخدرات بعد فيروس كورونا، ومناطق أخرى ارتفع بها التداول، وعقبت: أن قضايا المخدرات والتهريب والإتجار بالبشر بتزيد بزيادة الفقر .



