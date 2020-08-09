بايرن ميونيخ ضد برشلونة.. كل ما تريد معرفته عن مباريات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

أسدل الستار عن الفرق المتأهلة إلى دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بعد حجز 8 فرق مقاعدهم في الدور المقبل، وسبق وأن أجريت القرعة الخاصة بهذا الدور مسبقا.





توقيتات مبارايات دوري نهائي الأبطال

وستلعب لقاءات دور ربع النهائي في أربع أيام ابتداءً من 12 من شهر أغسطس وحتى 15 من نفس الشهر.









وجاءت مباراة دور ربع النهائي كالآتي:





- الأربعاء ٨/١٢: أتالانتا ضد باريس سان جيرمان

- الخميس ٨/١٣: لايبزيغ ضد أتلتيكو مدريد

- الجمعة ٨/١٤ : بايرن ميونيخ ضد برشلونة

- السبت ٨/١٥: مانشستر سيتي ضد ليون





مكان إقامة دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا





كان الاتحاد الأوروبي "يويفا" قرر في وقت سابق إقامة مباريات دور الثمانية وحتى النهائي في البرتغال من مباراة واحدة بعد جائحة فيروس كورونا المستجد.



