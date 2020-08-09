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رياضة

بايرن ميونيخ ضد برشلونة.. كل ما تريد معرفته عن مباريات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

الأحد 09/أغسطس/2020 - 06:31 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
أسدل الستار عن الفرق المتأهلة إلى دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بعد حجز 8 فرق مقاعدهم في الدور المقبل، وسبق وأن أجريت القرعة الخاصة بهذا الدور مسبقا.

توقيتات مبارايات دوري نهائي الأبطال
وستلعب لقاءات دور ربع النهائي في أربع أيام ابتداءً من 12 من شهر أغسطس  وحتى 15 من نفس الشهر. 


وجاءت مباراة دور ربع النهائي كالآتي: 

- الأربعاء ٨/١٢: أتالانتا ضد باريس سان جيرمان 
- الخميس ٨/١٣: لايبزيغ ضد أتلتيكو مدريد 
- الجمعة ٨/١٤ : بايرن ميونيخ ضد برشلونة 
- السبت ٨/١٥: مانشستر سيتي ضد ليون

مكان إقامة دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

كان الاتحاد الأوروبي "يويفا" قرر في وقت سابق إقامة مباريات دور الثمانية وحتى النهائي في البرتغال من مباراة واحدة بعد جائحة فيروس كورونا المستجد.

وكانت مباريات إياب دور الـ16 أقيمت مساء الجمعة حيث حجز مانشستر سيتي مقعدًا في الدور المقبل على حساب ريال مدريد، في المقابل ودّع يوفنتوس البطولة بالخسارة من ليون الفرنسي.
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