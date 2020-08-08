يا فرحة ما تمت.. مصرع طالب حاصل على 99 % في الثانوية العامة بـ كفر الشيخ

شيع أهالي الرياض بمحافظة كفر الشيخ، مساء اليوم، جثمان الطالب خالد أحمد مبروك، الحاصل على مجموع 99 % بـ الثانوية العامة ؛ إثر تعرضه لحادث أليم.





وخيمت الأحزان أسرة وأصدقاء وزملاء الطالب خالد، من هول الصدمة التي وقعت عليهم، خاصة أنه كان يستعد للالتحاق بكلية الطب.





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