يا فرحة ما تمت.. مصرع طالب حاصل على 99 % في الثانوية العامة بـ كفر الشيخ

شيع أهالي الرياض بمحافظة كفر الشيخ، مساء اليوم، جثمان الطالب خالد أحمد مبروك، الحاصل على مجموع 99 % بـ الثانوية العامة؛ إثر تعرضه لحادث أليم.
وخيمت الأحزان أسرة وأصدقاء وزملاء الطالب خالد، من هول الصدمة التي وقعت عليهم، خاصة أنه كان يستعد للالتحاق بكلية الطب.
وتقدمت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، العزاء لأسرة خالد أحمد مبروك، الطالب الذي حصل على الثانوية العامة بمجموع 99% ، والذي توفي في حادث تصادم، داعية الله أن يتغمد فقيدنا بواسع رحمته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.
وتابعت الدكتورة بثينة كشك ، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، استخراج تصاريح دفن جثمان الطالب بمستشفى كفر الشيخ العام رافقها الدكتور سلامة الويشي المدير العام للتعليم العام.