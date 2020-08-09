احترس.. عادات خاطئة تفعلها يوميا تسبب ظهور الكرش

يقع الكثير من الأشخاص فى عادات خاطئة تسبب ظهور الكرش، لذلك عليهم اكتشاف هذه العادات لتجنبها.









عادات خاطئة تسبب الكرش





كشف الدكتور محسن النادي، استشارى الطب البديل، عن أبرز العادات الخاطئة التي تسبب ظهور الكرش وهي.





-أمراض القولون تتسبب فى تجمع السوائل فى تجويف البطن.

-عدم ممارسة المشي فهو يقوى العضلات كلها ومنها الظهر الذي إذا ضعف مال إلى الأمام، وبالتالي بروز البطن.

-كثرة تناول الدهون والسكريات أو التركيز على وجبة دسمة واحدة وإهمال الوجبات الأخرى بهدف إنقاص الوزن سريعًا.

-تناول السوائل أثناء الأكل وخاصة المشروبات الغازية.

-العنف أثناء تمارين البطن يؤدى إلى ترهل فى جدار البطن.

-تناول الطعام في وضع الوقوف وبسرعة، لذا يفضل تناوله في وضع الجلوس واجعلي ركبتيك قريبتين من صدرك.

-الكسل والخمول والنوم بعد الأكل مباشرة.

-كثرة رفع الأشياء الثقيلة بطريقة عشوائية تؤدى إلى ضعف فى عضلات البطن.

-عدم مضغ الطعام بطريقة سليمة.