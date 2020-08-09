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رياضة

مصطفى فتحي يطلب الرحيل عن الزمالك

الأحد 09/أغسطس/2020 - 12:51 ص
مصطفي فتحي
مصطفي فتحي
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ياسمين تيسير
قال محمد فاروق مقدم برنامج البريمو على قناة Ten، إن مصطفى فتحي لاعب الزمالك يطلب الرحيل عن الفريق خلال الفترة القادمة، خاصة بعدما تم استبعاده من مباراة الأمس في الدوري. 


ويلجأ كارتيرون المدير الفني للزمالك للاعتماد على إسلام جابر في نفس المركز، مما زاد غضب اللاعب، وطالب بالرحيل عن الفريق خلال الفترة القادمة لحاجته للمشاركة في المباريات بشكل مستمر.


وخاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات خفيفة أمس بجيمانيزيوم فندق الإقامة بمعسكر برج العرب.


ويكتفي الجهاز الفني بخضوع اللاعبين لهذه الفقرة فقط في ظل خوضهم تدريبات قوية أمس .


ويستعد الفريق لمواجهة الاتحاد السكندري يوم الإثنين المقبل بالدوري الممتاز.
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