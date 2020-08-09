مصطفى فتحي يطلب الرحيل عن الزمالك

قال محمد فاروق مقدم برنامج البريمو على قناة Ten، إن مصطفى فتحي لاعب الزمالك يطلب الرحيل عن الفريق خلال الفترة القادمة، خاصة بعدما تم استبعاده من مباراة الأمس في الدوري.









ويلجأ كارتيرون المدير الفني للزمالك للاعتماد على إسلام جابر في نفس المركز، مما زاد غضب اللاعب، وطالب بالرحيل عن الفريق خلال الفترة القادمة لحاجته للمشاركة في المباريات بشكل مستمر.



