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حوادث

السيطرة على حريق منزل سكني بسبب ماس كهربائي بزفتى

الأحد 09/أغسطس/2020 - 02:26 ص
السيطره علي حريق
السيطره علي حريق منزل سكني اثر حدوث ماس كهربائي بزفتي
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احمد علي
تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الغربية منذ  قليل من السيطرة على حريق هائل اندلعت نيرانه في أحد المنازل.

وسيطرت قوات الحماية بمنزل سكنيه بشارع ابن حسب الله إثر حدوث ماس كهربائي وامتدت لمنزل خلفه في الشارع المجاور له بشارع الدرب الأحمر والشارعين متفرغين من شارع فلسطين الواقع بوسط المدينة دون وقوع خسائر في الأرواح.


كان اللواء هاني مدحت، مدير أمن الغربية تلقي  إخطارًا من شرطة النجدة بورود بلاغ من أهالي شارعي الدرب الاحمر وابن حسب الله، بنشوب حريق داخل أحد المنازل وامتداده لمنزل مجاور له.


كما انتقلت القيادات الأمنية والتنفيذية الي مكان الواقعة فيما تم الدفع  بسيارتين إطفاء وتم السيطرة على الحريق قبل امتداده المنازل المجاورة .
وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، انتداب خبير لمعرفة اسباب الحريق وتقدير قيمه التلفيات.
السيطرة على حريق منزل سكني بسبب ماس كهربائي بزفتى
السيطرة على حريق منزل سكني بسبب ماس كهربائي بزفتى
السيطرة على حريق منزل سكني بسبب ماس كهربائي بزفتى
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