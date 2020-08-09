أحمد مرتضى: تعرضنا للتهديد بالقتل قبل مباراة السوبر في قطر

كشف أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة الزمالك، عن وصول تهديد لهم قبل مباراة السوبر الإفريقى فى قطر، يحذرهم من الذهاب إلى الدوحة، وإلا سيتعرضون للقتل.





وقال مرتضى خلال استضافته فى برنامج "جمهور التالتة" على قناة "أون تايم سبورت": وصلنا تهديد قبل مباراة السوبر الإفريقى فى قطر مفاده لو جاء الزمالك إلى هنا سنقتله، لكن تعاملنا مع الموقف وخرجنا منه وفاز الفريق بالسوبر".





وأضاف أن المستشار تركى آل شيخ طلب منه انتقال أحمد الشناوى وعلى جبر لاعبا الزمالك إلى الأهلى فى وقت سابق وتعهد بدفع الشرط الجزائى.





وأوضح أحمد مرتضى أنه أثناء زيارته إلى المملكة العربية السعودية بشأن التفاوض حول إنشاء إستاد الزمالك مع المستشار تركى آل شيخ تفاجئ بأنه يطلب منه الحصول على خدمات على جبر وأحمد الشناوى من أجل انتقالهما للأهلى.





وتابع أحمد مرتضى: "المستشار تركى قالى أنا علشان خاطر مرتضى منصور هعتبر الشرط الجزائى 2 مليون، فقولته هل حد اتكلم مع الشناوى أو اللاعب موافق فقالى حصل بالفعل قعدنا مع اللاعب وهو موافق إنه يروح الأهلى، وكانت دى صدمة العمر بالنسبالى".



