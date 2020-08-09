علي جمعة: توسل المسلمين بالسيدة مريم ليس حراما.. فيديو

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إن كل الصالحين من الأنبياء والشهداء والعلماء والأولياء وآل البيت محل سؤال للدعاء.





وأضاف جمعة، في لقائه على فضائية "سي بي سي"، أنه يجوز التوسل بالسيدة مريم عليها السلام التي قال عنها القرآن "وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ".





وتابع: كما قال النبي "كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا أربع، مريم ابنت عمران، امرأة فرعون، خديجة، فاطمة".





وأشار إلى أن النساء يصلن إلى حد الكمال فكيف لا نتوسل بالسيدة مريم والتي أجرى الله على يديها معجزة لم تحدث بعد ذلك، كما أن الله فضلها على نساء العالمين.





وأوضح، أن هناك بعض الصفات التي تحتاج إلى مقاومة لأن الغيرة عقبة للوصول إلى الترقي.