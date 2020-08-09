AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

علي جمعة: توسل المسلمين بالسيدة مريم ليس حراما.. فيديو

الأحد 09/أغسطس/2020 - 03:00 ص
الدكتور علي جمعة
الدكتور علي جمعة
Advertisements
محمد شحتة
قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إن كل الصالحين من الأنبياء والشهداء والعلماء والأولياء وآل البيت محل سؤال للدعاء.

وأضاف جمعة، في لقائه على فضائية "سي بي سي"، أنه يجوز التوسل بالسيدة مريم عليها السلام التي قال عنها القرآن "وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ".

وتابع: كما قال النبي "كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا أربع، مريم ابنت عمران، امرأة فرعون، خديجة، فاطمة".

وأشار إلى أن النساء يصلن إلى حد الكمال فكيف لا نتوسل بالسيدة مريم والتي أجرى الله على يديها معجزة لم تحدث بعد ذلك، كما أن الله فضلها على نساء العالمين.

وأوضح، أن هناك بعض الصفات التي تحتاج إلى مقاومة لأن الغيرة عقبة للوصول إلى الترقي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لماذا سميت السيدة عائشة بالحميراء؟.. علي جمعة يجيب

أولياء الله الصالحين .. علي جمعة: لابد من وجودهم على سبيل فرض الكفاية

البحوث الإسلامية يوضح حكم التوسل بالنبى لرفع وباء كورونا

هؤلاء يجوز التوسل بهم فى الدعاء.. الإفتاء توضح

منها مصر.. الشحات العزازي: لفظ "آمنين" ورد بالقرآن في 3 أماكن .. فيديو

هل يجوز التوسل بالصوم لشفاء مريض ؟ أمين الفتوى يرد

ترشيحاتنا

ما بدنا نموت منفجرين.. هيفاء وهبى تفاجئ الحكومة اللبنانية بطلب

أخبار الفن .. زواج هند عبد الحليم .. سعد الصغير يجري قسطرة في القلب.. هيفاء وهبي تفاجئ الحكومة اللبنانية بطلب.. وراغب علامة يطالبها بالاستقالة

أخبار الأهلي| أزمة في الوداد قبل مواجهة الأحمر.. تطور جديد في أزمة رمضان صبحي مع هيدرسفيلد

معجزة طبية.. ولادة طفل بحبل سري ملفوف على عنقه.. صور

متي يجب تغيير إطارات السيارات وعمرها الافتراضي

أيمن عبدالعزيز: أحمد فتحي وقع على عقود الانضمام للزمالك منذ 3 ‏سنوات

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فريد من نوعة.. أسباب وأعراض شلل الأحبال الصوتية

طريقة عمل سلطة الفواكه بالأيس كريم

مايا دياب تنشر صورًا جديدة خلال مشاركتها في مظاهرات لبنان