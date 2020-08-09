أسعار العملات الأجنبية اليوم الأحد 9-8 -2020

ننشر أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه بمستهل تعاملات اليوم، الأحد 9 أغسطس 2020، وفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.
أسعار العملات الأجنبية اليوم الأحد
وسجل سعر اليورو 18.70 جنيه للشراء و19.02 جنيه للبيع.
سجل 100 ين يابانى 15.00 جنيه للشراء و15.17 جنيه للبيع.
بلغ سعر صرف الدولار خلال تعاملات الأحد 15.91 جنيه للشراء و16.01 جنيه للبيع.
أسعار العملات الأجنبية اليوم الأحد
وسجل سعر اليورو 18.70 جنيه للشراء و19.02 جنيه للبيع.
وسجل سعر الجنيه الاسترلينى 20.70 جنيه للشراء و21 جنيه للبيع.
وسجل الفرنك السويسرى 17.37 جنيه للشراء و17.60 جنيه للبيع.
وسجلت كورنا سويدية 1.81 جنيه للشراء و1.84 جنيه للبيع.
أسعار العملات الآسيوية اليوم الأحد
سجل 100 ين يابانى 15.00 جنيه للشراء و15.17 جنيه للبيع.
واستقر اليوان الصينى عند 2.28 جنيه للشراء و2.30 جنيه للبيع.