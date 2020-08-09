أسعار الدولار في البنوك اليوم 9-8-2020

شهد سعر الدولار مقابل الجنيه استقرارا لليوم الثالث بمستهل تعاملات اليوم الأحد الموافق 9-8-2020، علي التوالي منذ الخميس الماضي، بالبنوك.





وسجل متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري نحو 15.91 جنيه للشراء و 16.01 جنيه للبيع.





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ووصل أدني سعر سجله الدولار مقابل الجنيه في بنوك " الإسكندرية، المصرف المتحد، العربي الافريقي الدولي، التجاري الدولي، الأهلي المصري، مصر" نحو 15.91 جنيه للشراء و 16.01 جنيه للبيع.





بينما سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنوك " الأهلي الكويتي، بلوم، المصري لتنمية الصادرات، الكويت الوطني، قناة السويس، التنمية الصناعية" نحو 15.92 جنيه للشراء و 16.02 جنيه للبيع.





ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنوك " كريدي أجريكول، عودة، اتش اس بي سي، المصري الهخيجي، عودة" نحو 15.93 جنيه للشراء و 16.03 جنيه للبيع.





وبلغ أعلي سعر لـ الدولار مقابل الجنيه في بنوك " مصر إيران للتنمية، مصرف أبوظبي الاسلامي، الاسكان والتعمير، الاستثمار العربي، البركة" نحو 15.94 جنيه للشراء و16.04 جنيه للبيع.