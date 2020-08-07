الدولار بــ16.01 جنيه.. أسعار العملات الأجنبية بنهاية الأسبوع

ينشر "صدى البلد" أسعار الدولار والعملات الاجنبية في مقابل الجنيه خلال ختام تعاملات اليوم الجمعة 7 أغسطس 2020 وفقا لآخر تحديثات الموقع الرسمي لموقع البنك الأهلي المصري.
وبلغ سعر صرف الدولار الأمريكي 15.91 جنيه للشراء و16.01 جنيه للبيع.
وبلغ سعر صرف الدولار الأمريكي 15.91 جنيه للشراء و16.01 جنيه للبيع.
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وسجل سعر اليورو 18.82 جنيه للشراء و19.07 جنيه للبيع .
وسجل سعر الجنيه الاسترلينى 20.86 جنيه للشراء، و 21.10 جنيه للبيع.
وسجل الفرنك السويسرى 17.47 جنيه للشراء، و 17.65 جنيه للبيع.
وسجلت كورنا سويدية سعر 1.82 جنيه للشراء، و1.85 جنيه للبيع.
العملات الآسيوية
العملات الآسيوية
سجل 100 ين يابانى سعر 15.05 جنيه للشراء و 15.18 جنيه للبيع.
واستقر اليوان الصينى عند 2.28 جنيه للشراء و2.30 جنيه للبيع.