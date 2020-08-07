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اقتصاد

الدولار بــ16.01 جنيه.. أسعار العملات الأجنبية بنهاية الأسبوع

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 06:00 م
دولارات
دولارات
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آمنة عبدالعظيم
ينشر "صدى البلد" أسعار الدولار والعملات الاجنبية في مقابل الجنيه خلال ختام تعاملات اليوم الجمعة 7 أغسطس 2020 وفقا لآخر تحديثات الموقع الرسمي لموقع البنك الأهلي المصري. 

وبلغ سعر صرف الدولار الأمريكي  15.91 جنيه للشراء و16.01 جنيه للبيع. 

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وسجل سعر اليورو 18.82 جنيه للشراء و19.07 جنيه للبيع .

وسجل سعر الجنيه الاسترلينى 20.86 جنيه للشراء، و 21.10 جنيه للبيع.

وسجل الفرنك السويسرى 17.47 جنيه للشراء، و 17.65 جنيه للبيع.

وسجلت كورنا سويدية سعر 1.82 جنيه للشراء، و1.85 جنيه للبيع.

العملات الآسيوية 

سجل 100 ين يابانى سعر 15.05 جنيه للشراء و 15.18 جنيه للبيع.

واستقر اليوان الصينى عند 2.28 جنيه للشراء و2.30 جنيه للبيع.
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