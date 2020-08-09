محمد جاد: الهيئة الوطنية للانتخابات أنهت كل الإجراءات الخاصة بتصويت المصريين في الخارج

قال الإعلامى محمد جاد ، إن الهيئة الوطنية للانتخابات أنهت كل الإجراءات والترتيبات الخاصة بتصويت المصريين في الخارج واعتمدت نظام التصويت عبر البريد السريع.





إلى أن الظروف الآن أصبحت مهيأة للتصويت ب انتخابات مجلس الشيوخ وإبداء الرأي، مع العلم أن الأمور ممهدة تماما، منوها إلى أن الهية الوطنية للانتخابات قامت بدورها 100% وكل شيء مجهز على أكمل وجه . وأضاف الإعلامى محمد جاد، خلال تقديمه لبرنامج، "صباح البلد"، المذاع على فضائية، "صدى البلد"، أنه بالتأكيد أصبح كل مواطن واعي بدوره تجاه وطنه، مشيرا



