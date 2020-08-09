محمد جاد: الهيئة الوطنية للانتخابات أنهت كل الإجراءات الخاصة بتصويت المصريين في الخارج

قال الإعلامى محمد جاد، إن الهيئة الوطنية للانتخابات أنهت كل الإجراءات والترتيبات الخاصة بتصويت المصريين في الخارج واعتمدت نظام التصويت عبر البريد السريع.
وأضاف الإعلامى محمد جاد، خلال تقديمه لبرنامج، "صباح البلد"، المذاع على فضائية، "صدى البلد"، أنه بالتأكيد أصبح كل مواطن واعي بدوره تجاه وطنه، مشيرا إلى أن الظروف الآن أصبحت مهيأة للتصويت بانتخابات مجلس الشيوخ وإبداء الرأي، مع العلم أن الأمور ممهدة تماما، منوها إلى أن الهية الوطنية للانتخابات قامت بدورها 100% وكل شيء مجهز على أكمل وجه.
وتابع الإعلامى محمد جاد، أننا نرسل رسالة للعالم كله أننا كمصريين على أتم استعداد للوقوف بجانب الوطن، مؤكدا أن المصرى يعى حقه الدستورى ومشارك فعال فى بناء مصرنا وبلادنا الحبيبة.