نؤمن بحقنا الدستورى.. اتحاد المصريين بالخارج: التصويت بالبريد يشجع على المشاركة فى الانتخابات.. فيديو

قال محمود حشيش، عضو المجلس الرئاسي لاتحاد المصريين بالخارج، إن المصريين فى الخارج يؤمنون بحقهم الدستورى والمشاركة الإيجابية فى العملية الانتخابية، لافتًا إلى أنه على مدار الأسبوعين الماضيين كان هناك حملات توعية من وزارة الهجرة والحملات الدبلوماسية مع المصريين بالخارج.









وأضاف حشيش، فى لقاء عبر سكايب ببرنامج "صباح الخير يا مصر، المذاع على الفضائية الأولى، أن التصويت فى انتخابات مجلس الشيوخ مختلف هذا العام عن الاستحقاقات السابقة، حيث سيتم التصويت عن طريق البريد بسبب جائحة كورونا.









وأوضح أن دولة الكويت ما زالت فى مرحلة الحظر الجزئى والوزارات لم تعمل بكامل قدرتها، وممنوع التجمعات فى الكويت، منوهًا إلى أن التصويت من خلال البريد به مرونة كبيرة لتشجيع المصريين للمشاركة فى العملية الانتخابية.









وأكد أن العملية الانتخابية تتم على مدار يومين؛ اليوم وغدًا، مشيرا إلى أن الخطوات سهلة جدًا للتصويت من خلال البريد السريع، مما سهل التواصل والسفر للسفارة خصيصًا للمشاركة فى العملية الانتخابية، لافتا إلى أن المصريين فى الخارج يجب أن يكونوا إيجابيين لأن مجلس الشيوخ مكمل للبرلمان المصرى.



