الهجرة تكشف دورها في توعية المصريين بالخارج بانتخابات الشيوخ

قالت مها سالم، المتحدث باسم وزارة الهجرة، إنه منذ بداية الإعلان عن انتخابات مجلس الشيوخ بدأت الهيئة الوطنية ووزارة الهجرة، في عمل حملات على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى مختلف وسائل الإعلام لتحفيز المصريين في الداخل والخارج للتصويت.





وتابعت مها سالم، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباح الورد"، المذاع على قناة "تن"، أن مشاركة المصريين في الخارج في العملية الانتخابية والسياسية هو مكسب يجب الحفاظ عليه، ولكن هناك تأثير لتفشي فيروس كورونا في العالم كله لغياب تلك الصورة الحضارية والديمقراطية التي كان يصدرها المصريين بالخارج.





وأضافت أن هناك تطورا في طريقة الأدلاء بالأصوات الانتخابية للمصريين بالخارج فأصبح الاعتماد على البريد في ظل اتباع الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي، موضحة أنه كان مطلب من المصريين بالخارج لتيسير العملية الانتخابية.



