مفيش ثغرة.. سفير مصر بإسبانيا يكشف شفافية انتخابات الشيوخ وفرز الأصوات

قال السفير عمر سليم، سفير مصر في إسبانيا، إن التجهيزات لانتخابات مجلس الشيوخ بدأت منذ الإعلان عنها من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات، وأنه تم العمل على كيفية تنفيذ آلية التصويت الجديدة والتي تمثلت في التصويت بالبريد بالنسبة للمصريين بالخارج.





وتابع "سليم"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباحك مصري"، المذاع على قناة "ام بي سي مصر2"، أن هذه الالية تم تطبيقها نظرًا لتفشي فيروس كورونا في العالم كله، فهناك صعوبة في الية التصويت المباشر للناخبين.





وأوضح سفير مصر في اسبانيا، أنه تم التوصل مع القيادة المصرية واعضاء الجالية المصرية في اسبانيا للاطلاع على الموقع الرسمي للجنة العليا للانتخابات والصفحة الرسمية لوزارة الهجرة لشرح خطوات التصويت ومعرفة لائحة المرشحين الفردية والقوائم واختيار استمارة التصويت وغيرها من الخطوات.





وأكد أن كل السفارات المصرية بالخارج تعمل على تلقي مظاريف التصويت المرسلة من قبل الناخبين لتفريغها وإحصاء وفرز الاصوات، وهذا مع اتباع كل الاجراءات القانونية للشكل الانتخابي.



