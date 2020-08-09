سفير مصر بجنوب إفريقيا: إجراء انتخابات الشيوخ رسالة هامة للعالم كله

قال السفير شريف عيسى ، سفير مصر في جنوب افريقيا، إن هناك دلالة قوية لإجراء انتخابات مجلس الشيوخ 2020 في تلك الفترة، وفي ظروف العالم يواجهها من تفشي فيروس كورونا، من هذه الدلالات هي قدرة الدولة المصرية للتعامل مع تلك الظروف الاستثنائية بشكل ناجح.





وتابع السفير شريف عيسى، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباحك مصري"، المذاع على قناة "ام بي سي مصر2"، "أنا فخور أني سفير مصر دلوقتي"، وأن الدولة المصرية يشاد بقدرتها في تلك الفترة على اتخاذ قرارات مصيرية، وافتتاح عدد من المشروعات القومية الضخمة في تلك الفترة مع مراعاة صحة المواطن المصري في الاعتبار الأول.





وأوضح سفير مصر في جنوب افريقيا، أن مصر استطاعت أن ترسل رسالة للعالم كله أنها دولة مستقرة ومستقلة حتى في أصعب الظروف وقادرة على إدارة أمورها دون أي تدخل خارجي.





وأضاف أن جنوب أفريقيا بعد تحريرها أصبحت واحدة من الدول الديمقراطية والداعمة لكثير من حقوق المواطنين فيها، لافتًا إلى أن السفارة تحرص على إنهاء تلك العملية بنجاح تام مع الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية، وذلك في ظل الإغلاق التام بجنوب أفريقيا.



