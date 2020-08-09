"المصريين الأفارقة": تبسيط إجراءات التمويل مطلب مهم لإعادة حركة الاقتصاد

تنظم جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة EABA مؤتمرا موسعا للبنوك الإفريقية ينطلق عبر تقنية الفيديو كونفرانس، الثلاثاء المقبل، بتوقيت القاهرة تحت عنوان (دور البنوك الإفريقية في تحقيق رؤية القارة 2063 بالتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص.





وأكد الدكتور يسري الشرقاوي، رئيس الجمعية ورئيس المؤتمر، في بيان، اليوم الأحد، أن العالم مازال يواجه واحدة من أسوء الأزمات التي خلفت أزمات اقتصادية غير مسبوقة، والتي أكدت أن الشعوب والدول عليها إعادة ترتيب اهتماماتها وأولوياتها بما فيها القطاعات الاقتصادية والإنتاجية، ولما للبنوك والمؤسسات المالية من دور رائد في القدرة على إحتواء الأزمات ، إضافة إلى دورها الرئيسي في تحقيق النمو الاقتصادي، الأمر الذي يزيد من أهميتها في ظل الظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم عامة والقارة الإفريقية على وجه الخصوص لذا حرصنا علي عقد هذا المؤتمر الدولي المهمّ.

وأشار عمرو كمال، رئيس لجنة البنوك والبورصات والتمويل بالجمعية، وأمين عام المؤتمر، في بيان، إلى أهمية ما يتطلب تبسيط إجراءات التمويل ووضع شروط ميسرة للائتمان لمختلف القطاعات الاقتصادية وخاصة ذات القيمة المضافة العالية بهدف النهوض بالنمو الاقتصادي ومن ثم محاربة ظاهرتي الفقر والبطالة، وتعزيز النمو الاقتصادي الأمر الذي حتمًا سيزيد من دفع عجلة التنمية الاقتصادية والعمل على جذب المزيد من الاستثمارات لدعم القطاعات الاقتصادية المختلفة.





وأكد عمرو كمال أن أفريقيا قد وضعت رؤية 2063 تحت شعار "الوحدة، الرخاء المشترك والسلام" والتي تستهدف تحقيق الكثير من الجهود والمبادرات بهدف النمو والتنمية المستدامة للقارة السمراء وعلى رأسها: خطة عمل لاجوس، ومعاهدة ابوجا، والشراكة الجديدة لتنمية افريقيا NEPAD، وبرنامج تطوير البنية التحتية في افريقيا PDIA وغيرها من المبادرات والبرامج، مما يستوجب تكاتف كل الجهود للعمل الجاد على تحقيق ذلك ووضع المزيد من المبادرات لتحقيق أهداف تلك الرؤية.

وذكر طارق عمار، نائب رئيس لجنة البنوك والبورصات والتمويل بالجمعية ومنسق عام المؤتمر، أن المؤتمر يتم عقده لتعريف مجتمع المال والاعمال الافريقي بالبنوك الإفريقية الكبرى داخل القارة وإلقاء الضوء على أهمية التمويل المصرفي للبني التحتية في القارة لدعم تحقيق اهداف رؤية القارة الإفريقية.





وأضاف عمارظاان محاور النقاش ستتركز على الآتي:

١- عرض تقديمي يشرح دور بنك التنمية الإفريقي وما يقدمه لخدمة القطاعين الحكومي والعام.





٢- عرض تقديمي للافريكسامبنك وما يقدمه داخل القارة الافريقية وخدمة قطاعي التصدير والاستيراد والتجارة البينية داخل القارة.





٣- شرح وإلقاء الضوء على إستراتيجية الافريكسامبنك في (IFT) وتعريف مجتمع المال والأعمال الإفريقي بكيفية الاستفادة من هذه المنصة والاستراتيجية الحديثة.





٤- إلقاء الضوء علي اهمية الوعي المصرفي وإعداد الكوادر المصرفية داخل القارة بشكل يخدم محاور التنمية وفقا للرؤية القارية.





٥- دور المصارف والبنوك القارية والدولية داخل القارة ودولها سواء قطاع حكومي أو تجاري في خدمة الاستثمارات الإفريقية المشتركة وتفعيل التجارة البينية الإفريقية.





٦-البرامج التمويلية المتاحة أمام مجتمع الأعمال المصري من البنوك المحلية عبر التعاون مع البنوك الإفريقية لتحقيق أهداف التعاون داخل القارة.