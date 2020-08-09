أسقف الوادي الجديد ناعيًا الراهب روفائيل المحرقي: خدم بكل أمانة وكان محبوباً من الجميع

نعى الأنبا أرسانيوس أسقف الوادي الجديد رحيل الراهب القمص روفائيل المحرقي الذى رحل عن عالمنا أمس عن عمر ناهز 65 عاما، حيث خدم في الوادى الجديد فترة من حياته.





وقال الأنبا أرسانيوس - في بيان له - يعز علينا انتقال الراهب القمص روفائيل المحرقي والذى قدّم خدمة كبيرة لشعب الوادي الجديد على مدار أكثر من 20 عامًا وهو من الآباء الذين لهم دور كبير في هذه الإيبارشية الناشئة.





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وأضاف أسقف الوادي الجديد، لقد خدم بكل أمانة وتعب كثيرا وكان محبوبًا من الجميع، عاش راهبًا زاهدًا وناسكًا وكان مثلا للراهب الذى يخدم في وسط العالم، مقدما العزاء لنيافة الأنبا بيجول أسقف ورئيس دير المحرق ولجميع أسرته وأحبائه من شعب الوادي الجديد.





وقدم قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية خالص العزاء لنيافة الأنبا بيجول أسقف ورئيس دير السيدة العذراء المحرق ولمجمع آباء الدير، في نياحة الأب المبارك القمص روفائيل المحرقي، طالبًا لنفسه البارة النياح والراحة النصيب والميراث مع جميع المقدسين.





وقال القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية لـ"صدى البلد" إنه رقد في الرب أمس السبت القمص روفائيل المحرقى البالغ من العمر 65 عاما، لافتاً إلى أنه ترهبن في 25 أغسطس 1989, وسيم قسا في 13 أكتوبر 1997، ونال رتبة القمصية في 10 أبريل 2009، لافتا إلى أن خدم الدير في أعمال متعددة، كما خدم لفترة في محافظة الوادى الجديد.



