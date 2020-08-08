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أخبار البلد

البابا تواضروس يعزى الأنبا بيجول في رحيل الراهب روفائيل المحرقي

السبت 08/أغسطس/2020 - 09:48 م
قداسة البابا تواضروس
قداسة البابا تواضروس الثاني
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سامح سلام

قدم قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية خالص العزاء لنيافة الأنبا بيجول أسقف ورئيس دير السيدة العذراء المحرق ولمجمع اباء الدير، في نياحة الأب المبارك القمص روفائيل المحرقي، طالبًا لنفسه البارة النياح والراحة النصيب والميراث مع جميع المقدسين.


وقال القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية لـ"صدى البلد" إنه  رقد في الرب اليوم السبت القمص روفائيل المحرقى البالع من العمر 65 عاما، لافنا إلى أنه ترهبن في 25 أغسطس 1989, وسيم قسا في 13 أكتوبر 1997، ونال رتبة القمصية في 10 أبريل 2009، لافتا إلى أن خدم الدير في أعمال متعددة، كما خدم لفترة في محافظة الوادى الجديد.

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وأضاف أنه أقيمت صلوات تجنيزه اليوم  بكنيسة مارجرجس بديره السيدة العذراء المحرق، بحضور نيافة الانبا بيجول اسقف ورئيس الدير ومجمع الأباء الرهبان.  

واستقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية بالمقر البابوي بالقاهرة في وقت سابق اليوم نيافة الأنبا ثيؤدوسيوس أسقف ايبارشية وسط الجيزة.

وناقش قداسة البابا تواضروس الثاني مع نيافة الأنبا ثيؤدوسيوس أسقف ايبارشية وسط الجيزة عدد من الموضوعات المتعلقة بالخدمة وتدبير شئون الكنائس وأحوال الأباء الكهنة خاصة مع قرار عودة الصلوات.

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