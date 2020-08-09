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حوادث

لمخالفة قرار الوزراء.. ضبط القائمين على التجهيز لحفل زفاف بسرس الليان

الأحد 09/أغسطس/2020 - 12:18 م
ضبط القائمين على
ضبط القائمين على التجهيز لحفل زفاف بسرس الليان
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مصطفى الرماح
تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط القائمين على التجهيز لحفل زفاف بسرس الليان.

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنوفية قيام (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة قسم شرطة سرس الليان) بتجهيز سرادق أمام منزله وتجميع عدد من الأشخاص،استعدادًا لإقامة حفل زفافه بالمخالفة لقرارات مجلس الوزراء بمنع التجمعات.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وتبين انصراف المدعوين، وأمكن ضبط المذكور وكذا (مالك معدات الفراشة ومكبرات الصوت) ، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وذلك فى إطار حرص أجهزة وزارة الداخلية على صحة وسلامة المواطنين وتنفيذًا للإجراءات التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من تداعيات فيروس "كورونا المستجد".
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