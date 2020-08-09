هل يجوز خلع الحجاب للقواعد من النساء؟ دار الإفتاء: في حالة واحدة

قال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن القواعد من النساء من وصلن إلى سن كبيرة جدًا، بحيث لم يعدن محل رغبة ومطمعا للرجال، كمن بلغت 70 أو 80 عامًا، وانقطعت عندها الرغبة في الزواج، معلقًا: "هذه أحوال يمر بها الجميع".





وأضاف «شلبي»، في إجابته عن سؤال: «هل يجوز خلع الحجاب للقواعد من النساء؟» أن من بلغت سنا كبيرة، وكانت ذات هيئة وجمال ينجذب إليه الرجال؛ لا تخلع الحجاب، موضحًا: «تخلع الحجاب من لا ترجو نكاحًا، ولو استمرت في ارتداء الحجاب؛ فهذا أفضل».







و استشهد أمين الفتوى بقوله – تعالى-: « وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَن يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ ۖ وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ»، ( سورة النور: الآية 60).





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في سياق متصل، "أنا محجبة وعندي 14 سنة؛ فهل يجوز لي خلع الحجاب أمام ابن عمي أو ابن خالتي الأصغر مني بسنة؟"، سؤال أجابت عنه دار الإفتاء المصرية، عبر فيديو مسجل على قناتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «يوتيوب».





وقال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه لا يجوز لكِ أن تكشفي شعرك أمامهم؛ لأنهم من غير المحارم، خاصة أنك بالغة.





وأضاف أمين الفتوى بالإفتاء: «هم أجانب عنك وأنت بالمثل، بمعني أنهم يحل لهم الزواج بك في يوم من الأيام، وهما ليسوا إخوة لك».





كما ورد سؤال إلى الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، من سائل يقول: "هل يجوز خلع "الحجاب" أمام أزواج أخواتي".





وأجاب المفتي خلال فيديو له نشر على الصفحة الرسمية للدار، أن المرأة مأمورة شرعا ألا تظهر من بدنها إلا الوجه والكفين.





وأضاف: "هل يمكن للمرأة إظهار غير هذين الموضوعين أمام الأجانب ومن ضمنهم أزواج أخواتها".





واستدل مفتي الجمهورية بقول الرسول- صلى الله عليه وسلم- لأسماء بنت أبى بكر - رضى الله عنها-: "إن المرأة إذا بلغت المحيض، لا يرى منها إلا الوجه والكفين".





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"هل الحجاب والنقاب عادة أم فريضة؟"، سؤال أجاب عنه الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال البث المباشر لصفحة دار الإفتاء المصرية المذاع عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".





وأوضح الورداني، قائلًا: "إن الحجاب يقصد به ستر عورة المرأة، وهو فرض على كل نساء المؤمنين، مستدلًا على ذلك بقول الله سبحانه وتعالى: "يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا"، وقوله أيضًا: "وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۖ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ۖ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ"، موضحًا أن الحجاب الواجب هو ما يستر جميع جسد المرأة باستثناء الوجه والكفين، بشرط ألا يشف ولا يصف، مؤكدًا أنه لا خلاف بين جميع العلماء على فرضية الحجاب.





وأضاف أن النقاب على ما اتفق على تعريفه هو غطاء الوجه، وغطاء الوجه لم يرد به دليل على وجوبه، وإنما ورد أنه كان عادة، وكان من باب الحياة.