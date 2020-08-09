الدورة بـ ١٢ ألف جنيه.. نصاب ينشئ أكاديمية تعليمية وهمية فى كرداسة.. صور

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بإدارة كيان تعليمى وهمى واستغلاله فى النصب والاحتيال على الشباب راغبى الحصول على شهادات دراسية.









وأكدت تحريات ومعلومات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير قيام حاصل على ليسانس من بولاق الدكرور في الجيزة بإدارة كيان تعليمى وهمى بدون ترخيص في كرداسة، واتخذه وكرًا لممارسة نشاطه الإجرامى فى الاحتيال على طلبة الثانوية العامة والأزهرية والمعاهد الفنية والمتوسطة راغبى الحصول على شهادات جامعية والشهادات العليا، وقام بالإعلان على مواقع الإنترنت وصفحات التواصل الاجتماعى عــــن مـــــزايا الـــدراســة بالأكاديمية زاعمًا كونه وكيلًا لجامعة أجنبية، وأن الاكاديمية تمنح الدارسين شهادات دراسية دولية تخصصية معتمدة من الجامعات المصريـة والأجنبية فى مجالات مختلفة [صحافة وإعلام – سياحة وفنادق – حاسب آلى – إدارة أعمال –مساحة وخرائط - التمريض] تمكنهـــم مـن الالتحـــــاق للعـمــــل بالشركــــات والمؤسســــات الكبـرى بالداخـــــل والخـــارج، فضلًا عن إمكانيـــــــة تغيير بيانات المؤهل الدراسى ببطاقات الرقم القومى والاشتراك بالنقابة الخاصة بكل قسم بموجب تلك الشهادات.









وقام بتنظيم دورات تدريبية ودراسية وهمية فى المجالات والتخصصات المعلن عنها تراوحت مدتها من سنتين إلى أربع سنوات وفقًا للتخصص الدراسى، وتمكن من خلال ذلك من استقطاب العديد من الأشخاص راغبى الحصول على تلك الشهادات وتحصل منهم على مبالغ مالية تراوحت بين 5 و12 ألف جنيه عن العام الدراسى الواحد من كل دارس.





وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم بمقر الأكاديمية، وعثر بحوزته على الأوراق والمستندات الدالة على ممارسة نشاطه الإجرامى وأمكن الاستدلال على 4 مواطنين تعرضوا لواقعة احتيال والاستيلاء على أموالهم بذات الأسلوب المشار إليه، وبسؤالهم قرروا أن المتهم تمكن من الاستيلاء من كل منهم على مبالغ مالية تراوحت بين 10 و20 ألف جنيه.





تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك فى إطار جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لمكافحة جرائم إنشاء مراكز تعليمية وهمية واستخدامها فى النصب والاحتيال على الشباب راغبى الحصول على شهادات دراسية عليا.