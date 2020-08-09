شهادة ميلاد تكشف الحقيقة.. ضبط شخص تخصص في تزوير مستندات الحصول على إقامات بالدول الأجنبية

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بتزوير مستندات رسمية للحصول على تأشيرة إقامة دائمة بإحدى الدول الأجنبية.





البداية عندما تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بتقدم أحد المواطنين للجهات المختصة طالبًا التصديق على شهادتى ميلاد بإسم شخص آخر بصفته وكيلًا عنه ( يشتبه فى كونهما مزورين) .





بإنتقال إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير بالتنسيق ومسئولى الجهة المشار إليها أمكن ضبطه ، وتبين تقدمه للجهة طالبًا تحديث التصديق على عدد إثنان صورة قيد ميلاد بإسم ( شخص مصرى الجنسية ) مثبت بخانة بيانات الأم أنها تحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية ، وبفحص الشهادتين المشار إليهما فنيًا تبين ( وجود آثار محو ميكانيكى بموضع جنسية الأم وإضافة إسم الدولة الأجنبية ، وأن الشهادتين ممهورتين بأختام شعار الجمهورية المقلدة بإستخدام طابعة كمبيوتر ، وعليهما طابعى دمغة رسوم تصديق مقلدين) .





بتطوير مناقشة المذكور أقر بعدم علمه بكون الشهادتين مزورتين وأنه تحصل عليهما من زميل له للتصديق عليهما وذلك لتقديمها لسفارة الدولة الأجنبية.





بتكثيف التحريات الميدانية وجمع المعلومات أمكن تحديد الأخير وضبطه وتبين قيامه باستخراج شهادتى ميلاد صحيحتين بإسمه وتلاعب فى خانة بيانات جنسية الأم لإثبات أن والدته المتوفاة (تحمل جنسية الدولة الأجنبية)، وتقدم بهما لمسئولى سفارة الدولة الأجنبية بالبلاد للحصول على تأشيرة إقامة دائمة بتلك الدولة معززًا طلبه بكون والدته تحمل تلك الجنسية، إلا أن مسئولى السفارة تشككوا فى أمر تلك الشهادات لعدم تطابق التوقيعات وطلبوا منه إعادة تحديث التصديق عليها (حيث كلف الأول بذلك) إلا أنه انكشف أمره.





وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة على النحو المشار إليه بقصد الحصول على إقامة دائمة بالدولة الأجنبية لرغبته فى المشاركة فى أعمال تجارية بذات الدولة .





تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وذلك فى إطار جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لمكافحة جرائم تزوير المحررات الرسمية .