AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

ضبط 8 محاولات غش وحيازة محمول في لجان امتحانات الدبلومات الفنية اليوم

الأحد 09/أغسطس/2020 - 03:32 م
امتحانات الدبلومات
امتحانات الدبلومات الفنية 2020
Advertisements
ياســـمين بدوي
أدى 741 ألفا و528 طالبا - طالبة بالدبلومات الفنية (نظام الخمس سنوات والثلاث سنوات)، صباح اليوم، الامتحان في 218 مادة فترة أولي، و17 مواد فترة ثانية، في سابع أيام الامتحانات التحريرية (الدور الأول) للعام الدراسي 2019/2020، والتي تستمر حتى 13 أغسطس 2020، داخل 2986 لجنة سير امتحان. 

وقال الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، إن امتحانات الدبلومات الفنية في يومها السابع سارت بشكل جيد دون حدوث أية مشكلات.

وقامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات وتوفر أدوات التعقيم، وتواجد الملاحظين باللجان.

وتلقت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم عدة ملاحظات، حيث رصد فريق مكافحة الغش الإلكتروني عدد (8) حالات محاولة غش وحيازة محمول في محافظات القاهرة – البحيرة – الدقهلية – الفيوم – الجيزة – الغربية وتم ضبط الطلاب المسئولين عن ذلك واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ضبط 4 حالات غش إلكتروني بلجان الدبلومات الفنية اليوم

في 4 محافظات.. التعليم: ضبط 4 حالات غش في أول يوم من امتحان الدبلومات الفنية

التعليم: رصدنا 3 أشخاص تسللوا للجان الدبلومات الفنية لأداء الامتحان بدلا من الطلاب الأصليين

التعليم تكشف عدد الحالات المرضية المرصودة في لجان امتحانات الدبلومات الفنية اليوم

ضبط 3 حالات غش إلكتروني وعزل 5 طلاب لحالتهم الصحية في لجان الدبلومات الفنية اليوم

التعليم ترصد حالات مرضية وغشاشين في لجان الدبلومات الفنية اليوم.. تفاصيل

ترشيحاتنا

استعلام عن الرصيد في البنك الأهلي المصري.. جميع الطرق والأدوات

تعرف على حكم قراءة القرآن بدون وضوء من المصحف والموبايل

بعد انفجار مرفأ بيروت.. حريق كبير قرب مركز لـ الجيش اللبناني.. فيديو

بالنضارة.. محمد صلاح يظهر بقصة شعر مختلفة

استعلم عن لجنتك في انتخابات مجلس الشيوخ 2020 في 3 خطوات

مسؤول لبناني لـ صدى البلد: الحكومة اللبنانية رفضت مساعدات دولتين عربيتين

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تنقذ حياتك .. حافظ على شرب كميات كبيرة من المياه

بعد سلسلة من الانتقادات.. كاتب سيرة الأميرة ديانا يدافع عن ميجان ماركل

في 30 ثانية.. أب يفقد كل مدخرات حياته لهذا السبب