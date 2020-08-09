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محافظات

رئيس مركز ملوى يعقد اجتماعًا مع عمد ومشايخ القرى لحث المواطنين على التصالح في مخالفات البناء

الأحد 09/أغسطس/2020 - 04:11 م
صدى البلد
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ايمن رياض
عقد اللواء احمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوى جنوب المنيا اجتماعا مع عُمد ومشايخ قرى المركز ملوى بحضور محمد عبدالغنى نائب رئيس المركز وعلى عبدالظاهر مدير التخطيط وؤساء الوحدات القروية لمناقشة التجهيزات الخاصة بالمقرات الانتخابية وحث المواطنين على المشاركة والإدلاء بأصواتهم فى انتخابات مجلس الشيوخ لاستكمال الحياة النيابية وقدمًا فى مسيرة التنمية 

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كما نبه السايس على العمد والمشايخ بالقرى بضرورة حث المواطنين على عدم بناء اى اعمال مخالفة حيثُ ان المخالفات يتم رصدها عن طريق القمر الصناعى لأثبات كل ما يحدث في متغيرات مكانية واتخاذ كافة الاجراءات القانونية ضد تلك المخالفات.

واضاف " السايس" أن وحدة المتغيرات المكانية أنشئتها وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع وزارة التخطيط وإدارة المساحة العسكرية بالمحافظات لرصد المتغيرات المكانية على أراضي الدولة. 

فى نفس السياق اكد " السايس" على ضرورة توعية المواطنين بأهمية التقدم لجدية التصالح فى مخالفات البناء تجنبًا لتنفيذ قرارات الازالة
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