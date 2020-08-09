محافظ بورسعيد يتفقد قرية بالما السياحية.. ويوجه بسرعة تشغيلها

تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد ، اليوم الأحد، قرية "بالما" السياحية - الكناري سابقا - التابعة للجهاز التنفيذي للمنطقة الحرة بمحافظة بورسعيد، يرافقه المهندس محمد سلامة مدير عام الشركة المنفذة لأعمال التطوير للوقوف على حجم الاعمال.











واستمع الغضبان من سلامة الى آخر مستجدات أعمال التطوير ورفع الكفاءة الجارية بالقرية وذلك عقب توقيع عقد حق استغلال للقرية السياحية من قبل إحدي شركات التنمية السياحية الكبرى.

















ووجه المحافظ إدارة القرية، خلال تفقدها، بسرعة تشغيلها بنسبة 50% لتقديم خدماتها لأبناء المحافظة وزوارها من المحافظات الأخرى.









كما جرى الاتفاق مع الشركة على إجراء تطوير شامل بجميع مرافقها لتنضم إلى الكيانات الفندقية والسياحية القائمة بالمحافظة والمشروعات السياحية العملاقة بالغرب.