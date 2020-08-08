محافظ بورسعيد يوافق على النزول بتنسيق الثانوى العام إلى 250 درجة

استجاب اللواء عادل الغضبان

محافظ

بورسعيد لرغبة أولياء الأمور والطلاب و تم النزول بمجموع الإلتحاق بالصف الأول الثانوى العام من ٢٥٥ درجة إلى ٢٥٠ درجة كحد أدنى وذلك بالمدارس ذات الكثافة المنخفضة بعينها والتى لايجوز التحويل منها

.