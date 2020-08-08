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محافظات

محافظ بورسعيد يوافق على النزول بتنسيق الثانوى العام إلى 250 درجة

السبت 08/أغسطس/2020 - 08:43 م
صدى البلد
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كتب محمد الغزاوى
 استجاب اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد لرغبة أولياء الأمور والطلاب و تم النزول بمجموع الإلتحاق بالصف الأول الثانوى العام من ٢٥٥ درجة إلى ٢٥٠ درجة كحد أدنى وذلك بالمدارس ذات الكثافة المنخفضة بعينها والتى لايجوز التحويل منها
.
واعلن الدكتور عاطف علم الدين رئيس مجلس الاباء و الامناء بمحافظة بورسعيد عن موافقة اللواء عادل الغضبان بالنزول بالمجموع لتنسيق التقدم لمرحلة الثانوى العام  بعد دراسة كثافات الطلاب المتقدمين للإلتحاق بالصف الأول الثانوى العام.

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 ولفت علم الدين أن المديرية برئاسة الدكتور النبوى باهى اكدت زيادة الإقبال على مدارس التعليم الفنى بمختلف نوعياته وأقسامه الحديثة كاللوجستيات البحرية والمدرسة التكنولوجية وبعض الاقسام الحديثة بمدارس التعليم الصناعى بعينها.


ومن جانبه اكد الدكتور نبوى باهى وكيل وزارة التربية و التعليم انه على من يرغب التقدم إلى إدارة التعليم الثانوى المركزى بديوان مديرية التربية والتعليم خلال عشرة أيام من تاريخ هذا الإعلان.

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