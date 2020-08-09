AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

كان وزيرًا في الحكومة السابقة.. تعيين آدما بوكاى أميناً عاماً للرئاسة في موريتانيا

الأحد 09/أغسطس/2020 - 04:09 م
موريتانيا
موريتانيا
Advertisements
أمينة الدسوقى

أصدر محمد ولد الغزواني رئيس موريتانيا ، قراراً رئاسي بتعيين آدما بوكار سوكو وزير أميناً عاماً للرئاسة خلفاً للوزير السابق محمد سالم ولد البشير.

وكان سوكو قد شغل منصب وزير التعليم الأساسي والتهذيب الوطني في الحكومة المستقيلة فى موريتانيا، وذلك وفقا لوكالة الأخبار الموريتانية.

اقرأ أيضًا:

 لمتابعة خارطة طريق قمة بو.. موريتانيا تستضيف قمة رؤساء دول الساحل الأفريقي

يُذكر أن محمد ولد الغزواني رئيس موريتانيا كان قد أصدر خلال الأيام القليلة الماضية مرسوما بتعيين محمد ولد بلال وزيرا أول خلفا للوزير الأول السابق إسماعيل ولد الشيخ سيديا، وذلك وفقا لما نشرته وكالة الاخبار.

وقدمت الحكومة فى موريتانيا استقالتها الخميس الماضي بالقصر الرئاسي في نواكشوط.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

موريتانيا تتوقع عجزا بالموازنة بنسبة 5% بسبب كورونا

لمحاربة الإرهاب.. الاتحاد الأفريقي يشارك فى قمة مجموعة دول الساحل الخمس وفرنسا

الحكومة الموريتانية تتقدم باستقالتها لـ الرئيس محمد ولد الغزواني

استقالة أعضاء الحكومة فى موريتانيا

موريتانيا.. تكليف محمد ولد بلال بتشكيل حكومة جديدة

ترشيحاتنا

أسباب ضيق الرزق .. 5 أمور يجهلها الكثيرون

ميسي يرفض مصافحة كوستاس مانوس قاهر برشلونة

في 30 ثانية.. أب يفقد كل مدخرات حياته لهذا السبب

فيديو جراف.. نتائج صادمة داخل رئة متعافي كورونا بعد مرور 3 أشهر

الحبس ٦ أشهر وغرامة تصل لـ١٠٠ألف جنيه.. تشريعية النواب تغلظ عقوبة سرقة الكهرباء

استعلام عن الرصيد في البنك الأهلي المصري.. جميع الطرق والأدوات

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ودعها بكلمة أحبك.. مرض غامض يودي بحياة طفل 8 أعوام في أحضان والدته

هاف ستومك.. عبير صبري بإطلالة صيفية تكشف جمالها | شاهد

تنقذ حياتك .. حافظ على شرب كميات كبيرة من المياه