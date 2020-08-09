كان وزيرًا في الحكومة السابقة.. تعيين آدما بوكاى أميناً عاماً للرئاسة في موريتانيا

أصدر محمد ولد الغزواني رئيس موريتانيا ، قراراً رئاسي بتعيين آدما بوكار سوكو وزير أميناً عاماً للرئاسة خلفاً للوزير السابق محمد سالم ولد البشير.

وكان سوكو قد شغل منصب وزير التعليم الأساسي والتهذيب الوطني في الحكومة المستقيلة فى موريتانيا، وذلك وفقا لوكالة الأخبار الموريتانية.

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يُذكر أن محمد ولد الغزواني رئيس موريتانيا كان قد أصدر خلال الأيام القليلة الماضية مرسوما بتعيين محمد ولد بلال وزيرا أول خلفا للوزير الأول السابق إسماعيل ولد الشيخ سيديا، وذلك وفقا لما نشرته وكالة الاخبار.

وقدمت الحكومة فى موريتانيا استقالتها الخميس الماضي بالقصر الرئاسي في نواكشوط.