قطاع الأعمال يكشف خطة الدولة لإعادة تشغيل مصانع الغزل والنسيج.. فيديو

عبّر الدكتور هشام توفيق ، وزير قطاع الأعمال، عن فخره بمصانع الغزل والنسيج بمنطقة الروبيكي، مؤكدًا أن هناك تنسيقًا تامًا مع جهاز الخدمة الوطنية ووزارة الزراعة، لتحديد المعدات والآلية الحديثة التي تعمل عليها المصانع.





وأضاف هشام توفيق، خلال لقائه على فضائية "ten"، اليوم الأحد، أن الوزارة تعمل على دمج 32 شركة للغزل والنسيج بكل خطواته لعمل منظومة كاملة وكبيرة تضم قطاع الغزل وزيادة إنتاجيته، وهذا وفقا لتشريعات ولوائح محددة تطبق على الكل.





وأشار إلى أن الأهم من تلك المنظومة هو تحقيق عائد اقتصادي قوي واستدامة للأرباح، لافتًا إلى أن هناك تدريبا كاملا للعمالة وتغيير بعض الإدارات، فقد تم تغيير 5 إدارات من إجمالي 10 إدارات.





وتابع أن الدولة وهيئتها المعنية بتشغيل مصانع الغزل والنسيج قاموا بوضع خطة كاملة لإعادة تشغيل المصانع بإدارة جديدة ومتطورة.





وأشار إلى أنه تم عمل إعادة هيكلة شاملة، لافتًا إلى أن المصانع بها 20% من طاقة وزارة قطاع الأعمال.



