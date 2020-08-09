محافظ بورسعيد: مهمتنا الأساسية توفير المناخ الآمن والمناسب لانتخابات الشيوخ

عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد ، اجتماعا تنسيقيا موسعا، اليوم الأحد، لمتابعة استعدادات المحافظة لانتخابات مجلس الشيوخ التى من المقرر إجراؤها يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، بحضور المهندس عمرو عثمان، نائب المحافظ، واللواء يوسف الشاهد، سكرتير عام المحافظة، وعبد العظيم رمضان، السكرتير العام المساعد، واللواء محمد عامر، المستشار الفني للمحافظة ورؤساء الأحياء والأجهزة الأمنية والتنفيذية.





وخلال الاجتماع، استعرض رؤساء الاحياء استعداداتهم لبدء الانتخابات، والجهود التي قاموا بها من أجل ظهور جميع اللجان بصورة مشرفة.





وأكد محافظ بورسعيد، أن مهمة الأجهزة التنفيذية الأساسية هى توفير المناخ الآمن والمناسب وكافة أوجه الراحة للمواطنين للإداء بأصواتهم، وتوفير الراحة للقائمين على سير العملية الانتخابية من المشرفين والمستشارين، وذلك من خلال تجهيز ٩٨ لجنة على أعلى مستوى.









ووجه محافظ بورسعيد، رؤساء الأحياء، بمتابعة الاستعدادات الخاصة باللجان الانتخابية والتى تضمن تحقيق أعلى درجات السلامة والأمان أثناء سير الانتخابات.





وشدد محافظ بورسعيد، على رفع كفاءة المدارس (اللجان الانتخابية ) ورفع كفاءة النظافة سواء داخل اللجنة أو فى الشوارع المؤدية لها، وكذلك القيام بحملات التطهير والتعقيم وتوفير المستلزمات الطبية والوقائية ودهان اللجان الانتخابية وتنظيم المقاعد ووضع علامات التباعد بين الناخبين لمنع التزاحم، والاهتمام بنظافة دورات المياه، وتركيب المظلات داخل فناء اللجان الانتخابية، بالإضافة إلى توفير سيارات الإسعاف فى محيط اللجان ، وتوفير أماكن للشرطة المدنية والقوات المسلحة لتأمين سير الانتخابات.



