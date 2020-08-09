محافظ بورسعيد: مشروع داون تاون يكتسب أهمية كبيرة بعد أن كانت منطقة عشوائية

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كتب محمد الغزاوى





وأطلع المحافظ، خلال جولته بالمشروع، من المهندس محمد سلامة مدير عام الشركة المنفذة للمشروع على حجم الأعمال والجدول الزمني للمشروع، موجها بإنهائه على أعلى مستوى، لينضم إلى الكيانات الفندقية والسياحية القائمة بالمحافظة والمشروعات السياحية العملاقة بالغرب، ضمن مخطط وضع بورسعيد على خريطة السياحة العالمية، بعد نجاح مخطط إعادتها إلى خريطة السياحة الداخلية.

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ويقام المشروع على مساحة 40 فدان مقسم إلى وحدات سكنية مميزة وخدمات ترفيهية ومرافق عامة، ومساحات شاسعة من "اللاند سكيب" والمساحات الخضراء والبحيرات المائية، ويضم مجموعة متنوعة من الوحدات السكنية من الفيلات والشقق و"التوين هاوس"



وأكد محافظ بورسعيد ، أن بورسعيد تشهد حاليا طفرة كبرى فى مجال الاستثمار لسياحي والذى بات واضحا من المشروعات السياحية العملاقة والكيانات الاستثمارية التى قامت غرب بورسعيد ، مشيرا أن هناك ثلاث مشروعات سياحية تعتبر واجهة مشرفة لمحافظة بورسعيد من جهة الغرب ،وهما (بورتوسعيد، تاون داون ، تاور باى) .



وأشار اللواء عادل الغضبان ، خلال تفقدة مشروع داون تاون أن هذه المشروعات تمثل انجازا حقيقيا كونها ساهمت فى تغيير خريطة بورسعيد ، مشيرا بان مشروع داون تاون يكتسب اهمية كبيرة بعد ان كانت تلك المنطقة واحدة من اكبر البؤر والمناطق العشوائية الأكثر خطورة (عزبة أبو عوف ) والان يتم تحويلها الي مجتمعات سياحية وعمرانية وسكنية شبه متكاملة ، والتى وفرت العديد من فرص العمل لأبناء المحافظة ودعمت القطاع السياحى بما يتماشى مع خطوات المحافظة الثابتة نحو الارتقاء بالسياحة فى بورسعيد والعمل على عودة اذدهارها بما يعود بالنفع على جميع أبناء المحافظة تفقد عادل الغضبان، محافظ بورسعيد ، اليوم الأحد، أعمال إنشاء مشروع "كومبوند" سكني ترفيهي بنطاق حي الزهور- داون تاونويقام المشروع على مساحة 40 فدان مقسم إلى وحدات سكنية مميزة وخدمات ترفيهية ومرافق عامة، ومساحات شاسعة من "اللاند سكيب" والمساحات الخضراء والبحيرات المائية، ويضم مجموعة متنوعة من الوحدات السكنية من الفيلات والشقق و"التوين هاوس"وأكد محافظ بورسعيد ، أن بورسعيد تشهد حاليا طفرة كبرى فى مجال الاستثمار لسياحي والذى بات واضحا من المشروعات السياحية العملاقة والكيانات الاستثمارية التى قامت غرب بورسعيد ، مشيرا أن هناك ثلاث مشروعات سياحية تعتبر واجهة مشرفة لمحافظة بورسعيد من جهة الغرب ،وهما (بورتوسعيد، تاون داون ، تاور باى) .وأشار اللواء عادل الغضبان ، خلال تفقدة مشروع داون تاون أن هذه المشروعات تمثل انجازا حقيقيا كونها ساهمت فى تغيير خريطة بورسعيد ، مشيرا بان مشروع داون تاون يكتسب اهمية كبيرة بعد ان كانت تلك المنطقة واحدة من اكبر البؤر والمناطق العشوائية الأكثر خطورة (عزبة أبو عوف ) والان يتم تحويلها الي مجتمعات سياحية وعمرانية وسكنية شبه متكاملة ، والتى وفرت العديد من فرص العمل لأبناء المحافظة ودعمت القطاع السياحى بما يتماشى مع خطوات المحافظة الثابتة نحو الارتقاء بالسياحة فى بورسعيد والعمل على عودة اذدهارها بما يعود بالنفع على جميع أبناء المحافظة

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