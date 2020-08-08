محافظ بورسعيد يؤكد: هدفنا تحويل بورسعيد لأكبر محافظة تصديرية بجهود أبنائها

أكد اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد ، أن الجهود تبذل لتحويل بورسعيد لأكبر المدن التصديرية على مستوى مصر من خلال الكيانات الصناعية العملاقة والعالمية على أرض المحافظة، بسواعد وأيدى ابناء المحافظة وكفاحهم واستغلالهم للفرص الاستثمارية التى تتميز بها بورسعيد.





وأشار المحافظ إلى أنه تمت مواجهة تحديات فيروس كورونا المستجد ، واستمرت عجلة الإنتاج والصناعة دون تأثر، وهذا يبرز الجهود والعمل المتواصل ليلاً ونهارًا.









وأوضح المحافظين نسعى لتمكين الشباب وتنمية مهارتهم لسوق العمل من خلال توفير الدعم للتعليم الفنى ، وتوفير الفرص التدريبية للطلاب خلال الدراسة، لحل مشكلات البطالة ومساعدة الشباب فى النهوض والارتقاء بالبلاد .



