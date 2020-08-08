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محافظات

محافظ بورسعيد يؤكد: هدفنا تحويل بورسعيد لأكبر محافظة تصديرية بجهود أبنائها

السبت 08/أغسطس/2020 - 06:43 م
اللواء عادل الغضبان
اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد
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كتب محمد الغزاوى
أكد اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد ، أن الجهود تبذل لتحويل بورسعيد  لأكبر المدن التصديرية على مستوى مصر من خلال الكيانات  الصناعية العملاقة والعالمية على أرض المحافظة، بسواعد وأيدى ابناء المحافظة وكفاحهم واستغلالهم للفرص الاستثمارية التى تتميز بها بورسعيد.

وأشار المحافظ إلى أنه تمت مواجهة تحديات فيروس كورونا المستجد، واستمرت عجلة الإنتاج والصناعة دون تأثر، وهذا يبرز الجهود والعمل المتواصل ليلاً ونهارًا.


وأوضح المحافظين نسعى لتمكين الشباب وتنمية مهارتهم لسوق العمل من خلال توفير الدعم للتعليم الفنى ، وتوفير الفرص التدريبية للطلاب خلال الدراسة، لحل مشكلات البطالة ومساعدة الشباب فى النهوض والارتقاء بالبلاد .

وناشد المحافظ الشباب ، بضرورة الوعى بجهود الدولة وعدم الانسياق وراء الشائعات المغرضة وأصحاب المصالح الشخصية ، وضرورة الاقتداء بالنماذج المشرفة التى تكافح من أجل خدمة انفسهم أوطانهم  ، مؤكدا : نوفر كافة الدعم للشباب الجاد الطموح ، ونمد له يد العون لافتا للمشروعات المتعددة التى أعلنت عنها المحافظة من أجل الشباب ، الذين استطاعو أن يكونوا نماذج مشرفة وحققوا نجاحات كبيرة فى مجال الصناعة ودعم الاقتصاد المحلى .
محافظ بورسعيد يؤكد: هدفنا تحويل بورسعيد لأكبر محافظة تصديرية بجهود أبنائها
محافظ بورسعيد يؤكد: هدفنا تحويل بورسعيد لأكبر محافظة تصديرية بجهود أبنائها
محافظ بورسعيد يؤكد: هدفنا تحويل بورسعيد لأكبر محافظة تصديرية بجهود أبنائها
محافظ بورسعيد يؤكد: هدفنا تحويل بورسعيد لأكبر محافظة تصديرية بجهود أبنائها
محافظ بورسعيد يؤكد: هدفنا تحويل بورسعيد لأكبر محافظة تصديرية بجهود أبنائها
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